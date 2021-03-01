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В раде предупредили о вступлении Украины в третью волну COVID-19

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Вице-спикер Верховной рады Украины Елена Кондратюк в понедельник, 1 марта, на согласительном совете руководителей фракций и групп парламента сообщила, что распространение коронавируса в стране становится все интенсивнее, Украина вступает в третью волну пандемии. Трансляцию заседания совета вел в Youtube телеканал Newsone.

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«Темпы распространения коронавируса в стране растут. Никакого самоуспокоения. Украина вступает в третью волну пандемии», — сказала она.

При этом Кондратюк подчеркнула, что власти станы «делают вид, что все под контролем». Она назвала темпы вакцинации от коронавирусной инфекции в стране мизерными и не способными остановить распространение COVID-19. Подготовка системы здравоохранения к вакцинации, по ее словам, была провальной.

Вице-спикер потребовала украинского министра здравоохранения Максима Степанова отчитаться о ситуации.

Ранее в этот же день минздрав Украины сообщил, что в стране от коронавируса привились более 3 тыс. человек, пишет издание «Страна.ua». За последние сутки на Украине зарегистрировано 4285 новых случаев COVID-19. Общее число случаев коронавирусной инфекции в стране с начала пандемии достигло 1 352 134.

До 30 апреля на Украине из-за ситуации с коронавирусной инфекцией действуют карантинные меры. С 24 февраля в стране возобновился адаптивный карантин, ужесточены ограничения в Ивано-Франковской, Черновицкой областях и Житомирской областях.

23 февраля сообщалось, что на территории Украины зарегистрировали индийскую вакцину Covishield совместного производства британо-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета. Регистрация препарата в стране началась 15 февраля. Вакцинация населения стартовала на следующий день. Также отмечалось, что первая партия вакцины уже прибыла на Украину. Из Индии доставили 500 тыс. доз Covishield. От российских вакцин Киев отказался.

26 февраля главный санитарный врач, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что на Украине было зарегистрировано семь первых сообщений о неблагоприятных событиях после вакцинации препаратом Oxford/AstraZeneca.

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