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Ученый предупредил о вероятности третьей волны коронавируса в Европе

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Третья волна коронавирусной инфекции может в ближайшее время ударить по Европе. Если не будет привито достаточное количество людей, то ограничения вернут осенью, заявил в среду, 10 марта, президент института Роберта Коха профессор Лотар Вилер на пресс-конференции Ассоциации иностранных корреспондентов, аккредитованных при женевском офисе ООН.

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«Я не хочу комментировать про другие страны, мы все можем видеть цифры. Что касается Германии, то у нас начинается третья волна. У нас есть четкие сигналы. И совершенно ясно, что меры общественного здравоохранения, в том числе сокращение контактов и ношение масок, до сих пор действительны», — цитирует его «РИА Новости».

Профессор призвал государства соблюдать меры безопасности по максимуму, потому что они «помогли спасти тысячи жизней».

Также Вилер подчеркнул важность вакцинации. Он предупредил, что если не будет привито достаточно людей, то осенью в ФРГ и других европейских странах вернут ограничения, передает RT.

Ранее в этот же день глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией в России не дает в настоящее время повода отменять масочный режим, передает НСН.

8 марта сообщалось, что всего в мире от коронавирусной инфекции были привиты более 300 млн человек, это около 3,8% населения планеты.

Ранее, 14 января, директор европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюгге заявил, что для достижения коллективного иммунитета к COVID-19 нужно привить 70% населения планеты.

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