В ВОЗ назвали условие для достижения коллективного иммунитета к COVID-19

Для достижения коллективного иммунитета к COVID-19 нужно привить 70% населения планеты. Об этом на брифинге в четверг, 14 января, заявил директор европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюгге.

При этом он уточнил, что это «поэтапный процесс».

Клюгге также сообщил, что организация сохраняет позитивный настрой и рассчитывает на то, что всё больше вакцин будут получать разрешения на их использование в чрезвычайных ситуациях.

В то же время, по его словам, необходимо поддерживать существующие противовирусные меры.

Накануне президент России Владимир Путин поручил со следующей недели перейти к массовой вакцинации россиян от коронавируса. Кроме того, он отметил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» является лучшей в мире.

15 декабря в России началась масштабная вакцинация от коронавирусной инфекции, в Москве она стартовала 5 декабря. Граждан прививают препаратом «Спутник V». Он разработан Центром имени Гамалеи и стал первой в мире и в России вакциной от этого вируса.

Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев коронавируса эффективность составила 100%.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря 2019 года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.