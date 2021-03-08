Число вакцинированных от коронавируса в мире превысило 300 млн

Всего в мире от коронавирусной инфекции были привиты более 300 млн человек, это около 3,8% населения планеты, следует из подсчетов ТАСС от 8 марта.

Уточняется, что в мире были вакцинированы примерно 301,4 млн человек, что в 2,5 раза превышает число выявленных случаев COVID-19.

По данным агентства, на первые пять стран — лидеров по числу привитых граждан приходится 50% от общего числа получивших вакцину.

В частности, в Соединенных Штатах прививку сделали свыше 90 млн человек, в Китае — 52,5 млн, а на всех британских территориях вакцинированы 23 млн граждан. На четвертом месте по количеству привитых жителей находится Индия с 20,7 млн, на пятом — Бразилия с 10,6 млн.

При этом по доле вакцинированного населения лидирует Израиль (более 97% граждан), следом идут Сейшельские Острова (84,5%), тройку замыкают ОАЭ (65%).

14 января директор европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюгге заявил, что для достижения коллективного иммунитета к COVID-19 нужно привить 70% населения планеты.

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко не согласился с утверждением о необходимости вакцинации 70% населения. По его мнению, для предотвращения пандемии COVID-19 необходимо привить основные группы риска.

15 декабря в России началась масштабная вакцинация от коронавирусной инфекции, в Москве она стартовала 5 декабря. Граждан прививают препаратом «Спутник V». Он разработан Центром имени Гамалеи и стал первой в мире и в России вакциной от этого вируса.