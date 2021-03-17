В Норвегии объявили о третьей волне коронавируса

Власти Норвегии заявили о новом установленном антирекорде по количеству зараженных COVID-19, в стране объявили третью волну коронавируса. Об этом сообщает сайт телекомпании NRK со ссылкой на слова министра здравоохранения королевства Бента Хёйе.

За последние сутки в государстве зарегистрировали 1156 новых зараженных, 495 из них — в Осло.

«Мы видим, что наиболее заразный штамм коронавируса привел к резкому росту числа заражений, особенно в Осло. Поэтому необходимо вводить более жесткие меры, такие как сейчас действуют в Осло, Викене и некоторых других частях страны», — говорит министр.

Сам Хёйе считает, что так королевство справится с новой волной, однако, если ситуация не улучшится, меры придется вводить на национальном уровне.

Прирост заразившихся в Норвегии впервые превысил 1 тыс. человек с начала пандемии. До этого наибольшие показатели были зафиксированы в январе 2021 года — 930 человек. С начала пандемии в общей сложности заразилось более 82 тыс. жителей.

Власти Норвегии возлагают большие надежды на вакцинацию. Первую дозу получили уже более 488 тыс. человек.

16 марта о третьей волне коронавируса объявила Франция.

«Мы находимся в своего рода третьей волне эпидемии, которая характеризуется множеством вариантов», — сообщил премьер-министр страны Жан Кастекс.

10 марта президент Института Роберта Коха профессор Лотар Вилер предупреждал, что третья волна коронавирусной инфекции может в ближайшее время ударить по Европе. Эксперт призвал государства соблюдать меры безопасности по максимуму, потому что они «помогли спасти тысячи жизней».

«Я не хочу комментировать про другие страны, мы все можем видеть цифры. Что касается Германии, то у нас начинается третья волна. У нас есть четкие сигналы. И совершенно ясно, что меры общественного здравоохранения, в том числе сокращение контактов и ношение масок, до сих пор действительны», — отмечает Вилер.

Профессор также предупредил, что если не будет привито достаточно людей, то осенью в ФРГ и других европейских странах вернут ограничения.