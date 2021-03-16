Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Трое погибли в результате наезда автомобиля на пешеходов в Сан-Диего
Мир
Пушилин заявил о желании россиян в Донбассе голосовать на выборах в ГД
Общество
Юрист перечислил причины изъятия квартир у собственников
Общество
Иеромонах дал советы по соблюдению поста
Мир
На Украине назвали ситуацию с «Мотор Сич» «вопросом жизни и смерти»
Мир
Главой МВД США впервые стала коренная американка
Мир
Двое погибли при падении одномоторного самолета на автомобиль в США
Мир
Автопром Британии просит отложить запрет бензиновых и дизельных машин
Общество
В «Роскартографии» рассказали о работе над цифровой картой страны
Сюжет:

Латвия приостановила использование вакцины AstraZeneca

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Латвия на две недели приостанавливает использование вакцины от коронавируса производства компании AstraZeneca. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 15 марта на сайте Государственного агентства лекарств (ГАЛ) страны.

«Решение основано на сообщениях из отдельных стран Европейского союза о тромбоэмболии и аналогичных случаях, наблюдавшихся в разное время после вакцинации», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что при этом на сегодняшний день нет сведений, подтверждающих причинно-следственную связь между данным препаратом и возникновением тромбов. Решение о приостановке использования вакцины будет действовать в качестве меры предосторожности до тех пор, пока не будет предоставлена дополнительная информация о случаях тромбоэмболии.

Ранее в понедельник стало известно, что консультативный комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) исследует материалы, свидетельствующие об образовании тромбов у привившихся вакциной AstraZeneca.

Вакцинацию препаратом AstraZeneca приостановили в Германии, Италии, Норвегии, Исландии, Франции, Дании, Ирландии, Румынии, Болгарии, Нидерландах, Португалии, Испании, Индонезии, Словении, на Кипре. Власти этих государств приняли подобное решение, руководствуясь мерами предосторожности. Отказаться от прививки препаратом людям, склонным к тромбозу, посоветовали власти Эстонии.

Между тем в компании AstraZeneca заявили о безопасности препарата на фоне приостановки его использования в некоторых странах.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021