Латвия приостановила использование вакцины AstraZeneca

Латвия на две недели приостанавливает использование вакцины от коронавируса производства компании AstraZeneca. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 15 марта на сайте Государственного агентства лекарств (ГАЛ) страны.

«Решение основано на сообщениях из отдельных стран Европейского союза о тромбоэмболии и аналогичных случаях, наблюдавшихся в разное время после вакцинации», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что при этом на сегодняшний день нет сведений, подтверждающих причинно-следственную связь между данным препаратом и возникновением тромбов. Решение о приостановке использования вакцины будет действовать в качестве меры предосторожности до тех пор, пока не будет предоставлена дополнительная информация о случаях тромбоэмболии.

Ранее в понедельник стало известно, что консультативный комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) исследует материалы, свидетельствующие об образовании тромбов у привившихся вакциной AstraZeneca.

Вакцинацию препаратом AstraZeneca приостановили в Германии, Италии, Норвегии, Исландии, Франции, Дании, Ирландии, Румынии, Болгарии, Нидерландах, Португалии, Испании, Индонезии, Словении, на Кипре. Власти этих государств приняли подобное решение, руководствуясь мерами предосторожности. Отказаться от прививки препаратом людям, склонным к тромбозу, посоветовали власти Эстонии.

Между тем в компании AstraZeneca заявили о безопасности препарата на фоне приостановки его использования в некоторых странах.