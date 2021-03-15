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Кипр приостановил применение вакцины AstraZeneca до 18 марта

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Кипр временно приостановил применение британско-шведской вакцины от коронавируса AstraZeneca, сообщается на сайте минздрава страны в понедельник, 15 марта.

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Отмечается, что вакцинация отложена до 18 марта, когда комитет по оценке рисков фармаконадзора (PRAC) Европейского агентства лекарственных средств даст заключение после расследования случаев образования тромбов у людей, которые сделали прививку препаратом AstraZeneca.

Ранее в понедельник стало известно, что консультативный комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) исследует материалы, свидетельствующие об образовании тромбов у привившихся вакциной AstraZeneca.

Ранее в понедельник сообщалось, что вакцинацию препаратом AstraZeneca приостановили в Германии, Италии, Франции, Дании, Ирландии, Исландии, Румынии, Болгарии, Нидерландах, Испании, Индонезии, Словении. Власти этих государств приняли подобное решение, руководствуясь мерами предосторожности.

12 марта вакцинация препаратом AstraZeneca была приостановлена в нескольких испанских регионах, 11 марта аналогичное решение приняла Дания, а также власти Норвегии и Исландии. Отказаться от прививки препаратом людям, склонным к тромбозу, посоветовали власти Эстонии.

Между тем в компании AstraZeneca заявили о безопасности препарата на фоне приостановки его использования в некоторых странах.

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