ЕК заявила об отсутствии оснований сомневаться в эффективности «Спутника V»

Оснований сомневаться в эффективности российской вакцины от коронавируса «Спутник V» нет, заявил в среду, 17 марта, член Европейской комиссии, ответственный за внутренний рынок Тьерри Бретон.

«Среди вакцин-кандидатов [на применение в ЕС], конечно, есть «Спутник V». Это, безусловно, хорошая вакцина, русские — довольно хорошие ученые, у нас нет оснований в этом сомневаться», — сказал он в ходе брифинга, трансляция которого велась в Twitter ЕК.

Ранее в среду спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что «Спутник V» имеет все возможности для прохождения регистрации в Евросоюзе.

15 марта стало известно, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился с рядом европейских компаний о производстве вакцины «Спутник V», но в ЕС информацию о готовности закупать препарат официально не подтверждают.

В тот же день агентство Reuters сообщило, что правительства стран Евросоюза рассматривают возможность начать переговоры с разработчиками «Спутника V».

Тогда же глава департамента Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери заявил, что ЕМА может одобрить российскую вакцину от коронавируса не раньше мая.

Первая в России и мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована 11 августа. Препарат «Спутник V» разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Согласно информации, опубликованной медицинским журналом The Lancet, по итогам третьей фазы клинических испытаний эффективность вакцины составила 91,6% после анализа данных более 19 тыс. добровольцев, в отношении тяжелых случаев COVID-19 — 100%.