Прямой эфир
Мир
Пушков назвал чушью слова украинского посла о Крыме
Общество
Премьер Великобритании заявил о планах привиться AstraZeneca
Общество
Краснов заявил о блокировке 74 сайтов с фейками о выборах в 2020 году
Общество
Путин 18 марта пообщается с представителями общественности Крыма
Мир
ЕК заявила об отсутствии оснований сомневаться в эффективности «Спутника V»
Мир
ФРГ на переговорах с США отвергла санкции против «Северного потока – 2»
Интернет
Число киберпреступлений в России в 2020 выросло в 1,5 раза
Мир
В ЕС представили проект цифрового сертификата о вакцинации от COVID-19
Спорт
Третьяк покинул состав Международной федерации хоккея
Сюжет:

ЕК заявила об отсутствии оснований сомневаться в эффективности «Спутника V»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Оснований сомневаться в эффективности российской вакцины от коронавируса «Спутник V» нет, заявил в среду, 17 марта, член Европейской комиссии, ответственный за внутренний рынок Тьерри Бретон.

Уступка вакцин: что подталкивает ЕС к закупке «Спутника V»
Намерение приобрести российский препарат в Евросоюзе официально не подтверждают

«Среди вакцин-кандидатов [на применение в ЕС], конечно, есть «Спутник V». Это, безусловно, хорошая вакцина, русские — довольно хорошие ученые, у нас нет оснований в этом сомневаться», — сказал он в ходе брифинга, трансляция которого велась в Twitter ЕК.

Ранее в среду спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что «Спутник V» имеет все возможности для прохождения регистрации в Евросоюзе.

15 марта стало известно, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился с рядом европейских компаний о производстве вакцины «Спутник V», но в ЕС информацию о готовности закупать препарат официально не подтверждают.

В тот же день агентство Reuters сообщило, что правительства стран Евросоюза рассматривают возможность начать переговоры с разработчиками «Спутника V».

Тогда же глава департамента Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери заявил, что ЕМА может одобрить российскую вакцину от коронавируса не раньше мая.

Первая в России и мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована 11 августа. Препарат «Спутник V» разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Согласно информации, опубликованной медицинским журналом The Lancet, по итогам третьей фазы клинических испытаний эффективность вакцины составила 91,6% после анализа данных более 19 тыс. добровольцев, в отношении тяжелых случаев COVID-19 — 100%.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021