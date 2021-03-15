Регулятор ЕС назвал возможные сроки одобрения вакцины «Спутник V»

Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) может одобрить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» не раньше мая. Об этом в понедельник, 15 марта, сообщил глава департамента EMA по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери.

По его словам, «Спутник V» является вакциной, которая заслуживает всеобщего интереса.

«Мы рады сотрудничеству с компанией-производителем, посмотрим, сможем ли мы использовать препарат в Европе. Однако мы должны проверить стандарты производства. Я думаю, что до конца апреля мы не будем готовы дать ответ», — сказал Кавалери в эфире радиостанции Sole 24 Ore.

Отвечая на вопрос о том, возможно ли одобрение российской вакцины в мае, глава департамента регулятора ответил утвердительно.

Ранее в этот же день премьер-министр федеральной земли Бавария в Германии Маркус Зёдер указал, что EMA следует ускорить работу по оценке «Спутника V» и китайских вакцин.

4 марта европейский регулятор начал процедуру последовательной экспертизы регистрационного досье «Спутника V». 9 февраля регулятор Евросоюза завершил научное консультирование по препарату и дал возможность разработчику подать заявку на регистрацию препарата в ЕС, что и сделал Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

17 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что российская вакцина против коронавируса не производится в Европе, поэтому для ее разрешения в ЕС необходимы инспекции предприятий по ее производству.

Спустя несколько дней сообщалось, что EMA назначило докладчика для постепенной экспертизы (rolling review) по «Спутнику V».

Первая в России и мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована 11 августа. Препарат «Спутник V» разработали специалисты Центра имени Гамалеи.