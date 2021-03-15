Премьер Баварии призвал ЕС ускорить изучение «Спутника V»

Европейскому агентству лекарственных средств (EMA) следует ускорить работу по оценке российской вакцины «Спутник V» и китайских вакцин, считает премьер-министр федеральной земли Бавария в Германии Маркус Зёдер.

«Допуск новых вакцин необходимо ускорить. Процедура рассмотрения длится слишком долго. Поэтому в особенности касательно России и Китая нужно предпринять активные попытки получить вакцины, а также как можно скорее изучить их [допуск]», — заявил он 15 марта в ходе пресс-конференции. Трансляцию вел телеканал N-TV.

7 марта первый заместитель мэра Парижа Эмманюэль Грегуар также указал Европейскому агентству лекарственных средств (EMA) на необходимость ускорения работы по оценке «Спутника V».

4 марта ЕМА начало процедуру последовательной экспертизы регистрационного досье «Спутника V». 9 февраля регулятор Евросоюза завершил научное консультирование по препарату и дал возможность разработчику подать заявку на регистрацию препарата в ЕС, что и сделал Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

17 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что российская вакцина против коронавируса не производится в Европе, поэтому для ее разрешения в ЕС необходимы инспекции предприятий по ее производству.

Спустя несколько дней сообщалось, что EMA назначило докладчика для постепенной экспертизы (rolling review) по «Спутнику V».

Первая в России и мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована 11 августа. Препарат «Спутник V» разработали специалисты Центра имени Гамалеи.

Согласно информации, опубликованной в феврале медицинским журналом The Lancet, по результатам третьей фазы клинических испытаний этого препарата его эффективность составила 91,6% после анализа данных более 19 тыс. добровольцев, в отношении тяжелых случаев COVID-19 — 100%.