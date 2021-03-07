В мэрии Парижа призвали EMA ускорить изучение «Спутника V»

Первый заместитель мэра Парижа Эмманюэль Грегуар указал Европейскому агентству лекарственных средств (EMA) на необходимость ускорения работы по оценке российской вакцины «Спутник V». Об этом он заявил в воскресенье, 7 марта в эфире радиостанции France Info.

«Очень важно, чтобы в текущей обстановке Европейское агентство лекарственных средств действовало как можно быстрее при оценке качеств и сертификации вакцин, в частности в отношении вакцин из России и Китая. Я призываю агентство ускорить работу, потому что данные вакцины могут стать необходимым и полезным источником снабжения медицинскими препаратами в условиях борьбы с COVID-19», — отметил представитель парижской мэрии.

Кроме того, Грегуар положительно оценил распоряжение премьер-министра Франции Жана Кастекса значительно расширить в стране масштабы кампании вакцинации населения.

«Мы немедленно приняли необходимые меры, активизировав в Париже работу медицинских центров», — указал политик. Он также обратил внимание на то, что 11–12 тыс. доз препаратов, которые дополнительно были выделены французской столице, недостаточно для вакцинации населения Парижа.

«Это может обеспечить вакцинацию лишь 6% лиц старше 75 лет в городе, что крайне далеко от заявленных центральными властями целей о вакцинации 15 млн человек в стране к концу марта. Возможности для достижения этих целей на данный момент нет», — добавил вице-мэр.

4 марта ЕМА начало процедуру последовательной экспертизы регистрационного досье «Спутника V». 9 февраля регулятор Евросоюза завершил научное консультирование по препарату и дал возможность разработчику подать заявку на регистрацию препарата в ЕС, что и сделал Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

17 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что российская вакцина против коронавируса не производится в Европе, поэтому для ее разрешения в ЕС необходимы инспекции предприятий по ее производству.

Спустя несколько дней сообщалось, что EMA назначило докладчика для постепенной экспертизы (rolling review) по «Спутнику V».

На данный момент «Спутник V» уже зарегистрировали более 40 стран. Российский препарат входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. Кроме того, результаты исследований показали его высокую эффективность против коронавируса и безопасности.

По данным международного статистического бюро Worldometer на 7 марта, во Франции зарегистрировано 3 882 408 случаев заболевания COVID-19, из них 88 444 летальных исхода. С начала пандемии полностью выздоровели 264 909 человек.