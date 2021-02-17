В ЕС назначили докладчика по экспертизе «Спутника V»

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) назначило докладчика для постепенной экспертизы (rolling review) по российской вакцине от COVID-19 «Спутник V». Об этом 17 февраля сообщается в официальном Twitter-аккаунте препарата.

Отмечается, что разработчики ожидают скорого начала экспертизы, после которой будет возможна подача запроса на одобрение «Спутника V» в ЕС.

«Разработчики «Спутника V» ожидают, что EMA начнет постепенную экспертизу и объявит о ней официально на своем сайте», — говорится в сообщении.

Кроме того, разработчики призвали рассматривать вакцины вне политики. Отмечается, что ЕС предложено работать вместе, в том числе над производством препарата.

«Мы надеемся, что ЕС и ЕМА оценят вакцину с точки зрения науки, а не политики», — указывается в заявлении.

При этом разработчики напомнили, что «Спутник V» зарегистрирован уже в 29 странах.

17 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что российская вакцина против коронавируса не производится в Европе, поэтому для ее разрешения в ЕС необходимы инспекции предприятий по ее производству.

9 февраля стало известно, что регулятор Евросоюза завершил научное консультирование по «Спутнику V» и дал возможность разработчику подать заявку на регистрацию препарата в ЕС, что и сделал Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

В настоящее время в ЕС для вакцинации используют препараты Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca. При этом AstraZeneca и Pfizer сообщили о сокращении поставок из-за производственных проблем.