Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Ритейлеры заявили о стабилизации ситуации с доставкой еды в Москве
Мир
Джонсон пожелал здоровья госпитализированному супругу Елизаветы II
Экономика
Мантуров заявил о проработке допфинансирования программы льготного автокредитования
Политика
Путин провел телефонный разговор с президентом Парагвая
Мир
В Польше указали на незаменимость «Северного потока – 2» для Европы
Экономика
В Минсельхозе спрогнозировали коррекцию цен на картофель в июне
Мир
Швейцария смягчит карантинные ограничения с 1 марта
Политика
Путин обсудил с Пашиняном реализацию договоренностей по Карабаху
Мир
Эрдоган заявил о постепенной отмене ограничений из-за COVID-19
Сюжет:

В ЕС назначили докладчика по экспертизе «Спутника V»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) назначило докладчика для постепенной экспертизы (rolling review) по российской вакцине от COVID-19 «Спутник V». Об этом 17 февраля сообщается в официальном Twitter-аккаунте препарата.

Игла на опережение: страны ЕС всерьез задумались о закупке «Спутника V»
Еврокомиссия не запрещает странам договариваться напрямую с разработчиками

Отмечается, что разработчики ожидают скорого начала экспертизы, после которой будет возможна подача запроса на одобрение «Спутника V» в ЕС.

«Разработчики «Спутника V» ожидают, что EMA начнет постепенную экспертизу и объявит о ней официально на своем сайте», — говорится в сообщении.

Кроме того, разработчики призвали рассматривать вакцины вне политики. Отмечается, что ЕС предложено работать вместе, в том числе над производством препарата.

«Мы надеемся, что ЕС и ЕМА оценят вакцину с точки зрения науки, а не политики», — указывается в заявлении.

При этом разработчики напомнили, что «Спутник V» зарегистрирован уже в 29 странах.

17 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что российская вакцина против коронавируса не производится в Европе, поэтому для ее разрешения в ЕС необходимы инспекции предприятий по ее производству.

9 февраля стало известно, что регулятор Евросоюза завершил научное консультирование по «Спутнику V» и дал возможность разработчику подать заявку на регистрацию препарата в ЕС, что и сделал Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

В настоящее время в ЕС для вакцинации используют препараты Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca. При этом AstraZeneca и Pfizer сообщили о сокращении поставок из-за производственных проблем.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021