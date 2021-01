AstraZeneca сократила поставки вакцины в ЕС на 60%

Aнгло-шведская rомпания AstraZeneca, не дожидаясь официальной сертификации своей вакцины от COVID-19 на рынке Евросоюза (ЕС), сообщила о сокращении поставок лекарства более чем вдвое. Об этом сообщила еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес в пятницу, 22 января.

«В ходе сегодняшнего заседания комитета по здравоохранению со странами ЕС представители AstraZeneca объявили о предстоящих задержках поставок вакцины в I квартале 2021 года», — написала она в Twitter.

During today’s Steering Committee with Member States on the #EUVaccinesStrategy, @AstraZeneca representatives announced delays in the delivery of vaccines compared to the forecast for the first quarter of this year. /1