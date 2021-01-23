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AstraZeneca сократила поставки вакцины в ЕС на 60%

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Aнгло-шведская rомпания AstraZeneca, не дожидаясь официальной сертификации своей вакцины от COVID-19 на рынке Евросоюза (ЕС), сообщила о сокращении поставок лекарства более чем вдвое. Об этом сообщила еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес в пятницу, 22 января.

«В ходе сегодняшнего заседания комитета по здравоохранению со странами ЕС представители AstraZeneca объявили о предстоящих задержках поставок вакцины в I квартале 2021 года», — написала она в Twitter.

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Источник Reuters в институтах ЕС сообщил, что AstraZeneca объявила о сокращении поставок в ЕС в I квартале на 60%, до 31 млн доз, тогда как контракт с Еврокомиссией по предзаказу вакцины этой компании предусматривал поставку в ЕС до конца марта 80 млн доз.

Производитель не только не смог гарантировать, что недостаток доз будет компенсирован во II квартале, но и вообще определить четкий график поставок на первое полугодие. AstraZeneca объясняет это производственными проблемами.

Еврокомиссия (ЕК) и страны – члены ЕС выразили «глубокое недовольство» этим фактом, подчеркнув необходимость точного выполнения графика поставок, так как государства должны выполнять свои планы по вакцинации, отметила Стелла Кириакидес.

По словам еврокомиссара, ЕК будет продолжать настаивать на необходимости повысить стабильность поставок.

12 января AstraZeneca подала заявку на регистрацию вакцины от коронавирусной инфекции в Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA).

Сообщалось, что процедура оценки препарата будет проведена в ускоренном режиме. В соответствии с ним заключение о разрешении на использование вакцины на территории Евросоюза может быть выдано до 29 января.

Вакцинация от COVID-19 в европейских странах началась 27 декабря. На сегодняшний день в странах ЕС одобрено использование вакцин Moderna и Pfizer/BioNtech.

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