Матвиенко высоко оценила шансы «Спутника V» пройти регистрацию в ЕС

Российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» имеет все возможности для прохождения регистрации в Евросоюзе. Такое мнение высказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в среду, 17 марта.

«Российская вакцина имеет все возможности для этого», — сказала Матвиенко на пресс-конференции в среду.

Она также добавила, что «никаких тревожных последствий» от вакцинации российским препаратом нет.

По словам Матвиенко, спрос на «Спутник V» за рубежом растет с каждым днем.

15 марта стало известно, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился с рядом европейских компаний о производстве вакцины «Спутник V», но в ЕС информацию о готовности закупать препарат официально не подтверждают.

В тот же день агентство Reuters сообщило, что правительства стран Евросоюза рассматривают возможность начать переговоры с разработчиками «Спутника V».

Тогда же глава департамента Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери заявил, что ЕМА может одобрить российскую вакцину от коронавируса не раньше мая.

4 марта европейский регулятор начал процедуру последовательной экспертизы регистрационного досье «Спутника V». 9 февраля он завершил научное консультирование по препарату и дал возможность разработчику подать заявку на регистрацию препарата в ЕС, что и сделал Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

17 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что российская вакцина против коронавируса не производится в Европе, поэтому для ее разрешения в ЕС необходимы инспекции предприятий по ее производству.

Первая в России и мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована 11 августа. Препарат «Спутник V» разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Согласно информации, опубликованной медицинским журналом The Lancet, по итогам третьей фазы клинических испытаний эффективность вакцины составила 91,6% после анализа данных более 19 тыс. добровольцев, в отношении тяжелых случаев COVID-19 — 100%.