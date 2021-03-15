ЕС начал рассматривать вопрос о переговорах с производителями «Спутника V»

Правительства стран Евросоюза (ЕС) рассматривают возможность того, чтобы начать переговоры с разработчиками российского препарата от коронавируса «Спутник V». Об этом 15 марта Reuters сообщил источник в ЕС.

Для начала переговоров, как отметили в агентстве, потребуются запросы от четырех стран Евросоюза.

При этом официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Стефан Де Кеерсмакер во время пресс-конференции 15 марта заявила, что ЕК и российские производители вакцины от коронавируса «Спутник V» не ведут переговоров об использовании препарата в Европе.

«На данный момент я могу только повторить, что уже говорилось на прошлой неделе. Наша стратегия вакцинации — совместная… Еврокомиссия совместно со странами-членами может в любой момент договориться о расширении портфеля вакцин. На данный момент, как уже говорилось, переговоров между переговорщиками ЕС и разработчиком российской вакцины нет», — цитирует «РИА Новости» слова представителя ЕК.

Ранее в этот же день глава департамента Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери заявил, что ЕМА может одобрить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» не раньше мая.

В этот же день премьер-министр федеральной земли Бавария в Германии Маркус Зёдер указал, что EMA следует ускорить работу по оценке «Спутника V» и китайских вакцин.

4 марта европейский регулятор начал процедуру последовательной экспертизы регистрационного досье «Спутника V». 9 февраля регулятор Евросоюза завершил научное консультирование по препарату и дал возможность разработчику подать заявку на регистрацию препарата в ЕС, что и сделал Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

17 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что российская вакцина против коронавируса не производится в Европе, поэтому для ее разрешения в ЕС необходимы инспекции предприятий по ее производству.

Первая в России и мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована 11 августа. Препарат «Спутник V» разработали специалисты Центра имени Гамалеи.