Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Мэр Киева призвал правительство Украины ужесточить меры против COVID-19
Мир
Дело Тимы Белорусских о хранении наркотиков передали в прокуратуру
Мир
Премьер-министр Франции заявил о третьей волне COVID-19 в стране
Мир
Неизвестные закрасили часть граффити Бэнкси на тюремной стене
Интернет
РКН заявил о наличии возможностей для полной блокировки Twitter
Мир
В Белоруссии введут биометрические паспорта с 1 сентября
Спорт
Поветкин в поединке с Уайтом выставит на кон чемпионский титул
Общество
В Москве помочь бездомным можно будет по телефону 112
Мир
Посольство Великобритании выразило надежду на улучшение отношений с РФ
Сюжет:

Премьер-министр Франции заявил о третьей волне COVID-19 в стране

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Во Франции началась третья волна пандемии коронавирусной инфекции. Об этом во вторник, 16 марта, сообщил премьер-министр страны Жан Кастекс в ходе выступления в Национальном собрании.

Никаких контактов: COVID-19 вновь закрывает страны
Причина — медленный темп вакцинации и быстрое расползание новых штаммов вируса

«Мы находимся в своего рода третьей волне эпидемии, которая характеризуется множеством вариантов», — приводит его слова канал BFM TV.

Ранее в этот же день стало известно, что на северо-западе Франции в регионе Бретань выявили случаи заражения новым, неизвестным ранее штаммом коронавируса, который трудно обнаружить с помощью существующих тестов.

Определить наличие новой разновидности позволила вспышка инфекции в больнице города Ланьон в департаменте Кот-д’Армор. По состоянию на 13 марта восемь из 79 выявленных в больничном центре случаев заражения относятся к проявлениям новой разновидности.

10 марта президент Института Роберта Коха профессор Лотар Вилер предупреждал, что третья волна коронавирусной инфекции может в ближайшее время ударить по Европе. Эксперт призвал государства соблюдать меры безопасности по максимуму, потому что они «помогли спасти тысячи жизней». Также Вилер подчеркнул важность вакцинации.

По данным портала Worldometers, в стране за всё время пандемии зарегистрировано 4 078 133 случая заболевания COVID-19. При этом полностью выздоровел 273 771 пациент, скончались 90 762 человека.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021