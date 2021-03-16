Премьер-министр Франции заявил о третьей волне COVID-19 в стране

Во Франции началась третья волна пандемии коронавирусной инфекции. Об этом во вторник, 16 марта, сообщил премьер-министр страны Жан Кастекс в ходе выступления в Национальном собрании.

«Мы находимся в своего рода третьей волне эпидемии, которая характеризуется множеством вариантов», — приводит его слова канал BFM TV.

Ранее в этот же день стало известно, что на северо-западе Франции в регионе Бретань выявили случаи заражения новым, неизвестным ранее штаммом коронавируса, который трудно обнаружить с помощью существующих тестов.

Определить наличие новой разновидности позволила вспышка инфекции в больнице города Ланьон в департаменте Кот-д’Армор. По состоянию на 13 марта восемь из 79 выявленных в больничном центре случаев заражения относятся к проявлениям новой разновидности.

10 марта президент Института Роберта Коха профессор Лотар Вилер предупреждал, что третья волна коронавирусной инфекции может в ближайшее время ударить по Европе. Эксперт призвал государства соблюдать меры безопасности по максимуму, потому что они «помогли спасти тысячи жизней». Также Вилер подчеркнул важность вакцинации.

По данным портала Worldometers, в стране за всё время пандемии зарегистрировано 4 078 133 случая заболевания COVID-19. При этом полностью выздоровел 273 771 пациент, скончались 90 762 человека.