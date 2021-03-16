Во Франции нашли плохо поддающийся выявлению штамм коронавируса

На северо-западе Франции в регионе Бретань выявили случаи заражения новым, неизвестным ранее штаммом коронавируса, который трудно обнаружить с помощью существующих тестов. Об этом во вторник, 16 марта, пишет France Info со ссылкой на Главное управление здравоохранения республики.

Обнаружить новый штамм позволила вспышка инфекции в больнице города Ланьон в департаменте Кот-д`Армор. По состоянию на 13 марта, 8 из 79 выявленных в больничном центре случаев заражения относятся к проявлениям новой разновидности.

В ведомстве указали, что первоначальные анализы не позволяют сделать вывод ни о серьезности, ни о повышенной трансмиссивности вируса. Однако в управлении предполагают, что новый штамм может ускользать от обычных скрининговых тестов.

В данный момент проводятся углубленные исследования, оценка свойств вируса с целью выявления влияния, которое он может оказывать на организм.

«В качестве меры предосторожности местные власти усиливают меры по недопущению передачи вируса, например, ускоряя кампанию по вакцинации населения, напоминая о важности соблюдения ограничений и недопустимости массовых мероприятий», — отметили в ведомстве.

Ранее в этот же день стало известно, что в России зарегистрировали тест-систему для выявления ряда штаммов коронавируса.

12 марта глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что выявляемые в мире новые мутации коронавируса предположительно на усиление эпидпроцесса не влияют.

10 марта она сообщала, что в России в настоящее время пока нет широкого распространения новых мутаций коронавирусной инфекции. Попова также напомнила, что российские вакцины от COVID-19 и иммунитет у переболевших работают против британского штамма коронавируса.

В середине декабря 2020 года в Великобритании заявили об обнаружении нового штамма коронавируса SARS-CoV-2. Британский премьер-министр Борис Джонсон тогда сообщил, что штамм распространяется на 70% быстрее своего предшественника. Многие страны ограничили транспортное сообщение с Соединенным Королевством, а в самой стране были ужесточены противокоронавирусные меры.

Об обнаружении в Южно-Африканской Республике новой мутации коронавируса SARS-CoV-2 стало известно 19 декабря. По мнению экспертов, южноафриканский штамм коронавируса опаснее британского, так как приобретает мутации для повторного заражения людей.