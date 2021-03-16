В России зарегистрирована тест-система для выявления ряда штаммов коронавируса

Тест-систему для выявления ряда штаммов коронавируса, в том числе британского, зарегистрировали в России. Об этом во вторник, 16 марта, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Сегодня зарегистрирована тест-система для [выявления] ряда штаммов коронавируса, в том числе английского», — сказал глава Минздрава на расширенном заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

Ранее в этот же день стало известно, что в стране выявили южноафриканский штамм коронавирусной инфекции. При этом 10 марта глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что в России пока нет широкого распространения новых мутаций коронавируса.

3 марта руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова сообщила, что в России создали единую тест-систему, предназначенную для определения варианта коронавируса. Ее планировали сдать на регистрацию в середине марта.

Скворцова отмечала, что выявленные в России 3,5 тыс. мутаций коронавируса носят нейтральный характер и не распространяются среди населения.

Ранее, в феврале, Росздравнадзор зарегистрировал первую в России тест-систему для определения мутаций коронавируса, характерных для британского штамма.

В середине декабря 2020 года в Великобритании заявили об обнаружении нового штамма коронавируса SARS-CoV-2. Британский премьер-министр Борис Джонсон тогда сообщил, что штамм распространяется на 70% быстрее своего предшественника. Многие страны ограничили транспортное сообщение с Соединенным Королевством, а в самой стране были ужесточены противокоронавирусные меры.

Об обнаружении новой мутации коронавируса SARS-CoV-2 в Южно-Африканской Республике стало известно 19 декабря. По мнению экспертов, южноафриканский штамм коронавируса опаснее британского, так как приобретает мутации для повторного заражения людей.