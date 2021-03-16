Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Минздрав Украины опроверг наличие проблем с вакциной AstraZeneca
Общество
Младенческая смертность в России достигла исторического минимума
Интернет
Apple договорилась с Минцифры о предустановке российского ПО
Мир
В Норвегии заявили о праве Крыма вернуться в Россию
Авто
В России выработают механизм поддержки производителей автокомпонентов
Общество
Роскачество обнаружило запрещенные красители в вишневых нектарах
Общество
Южноафриканский штамм коронавируса выявили в России
Общество
Минздрав РФ намерен включить вакцинацию от COVID-19 в нацкалендарь
Новости компаний
В России началось серийное производство автобусов на сжиженном природном газе
Сюжет:

В России зарегистрирована тест-система для выявления ряда штаммов коронавируса

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Тест-систему для выявления ряда штаммов коронавируса, в том числе британского, зарегистрировали в России. Об этом во вторник, 16 марта, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Штаммы X: в РФ создают ПЦР-тест для выявления мутантных коронавирусов
Диагностическая система Роспотребнадзора распознает сразу два гена SARS-CoV-2, что снизит вероятность ложноотрицательных результатов

«Сегодня зарегистрирована тест-система для [выявления] ряда штаммов коронавируса, в том числе английского», — сказал глава Минздрава на расширенном заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

Ранее в этот же день стало известно, что в стране выявили южноафриканский штамм коронавирусной инфекции. При этом 10 марта глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что в России пока нет широкого распространения новых мутаций коронавируса.

3 марта руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова сообщила, что в России создали единую тест-систему, предназначенную для определения варианта коронавируса. Ее планировали сдать на регистрацию в середине марта.

Скворцова отмечала, что выявленные в России 3,5 тыс. мутаций коронавируса носят нейтральный характер и не распространяются среди населения.

Ранее, в феврале, Росздравнадзор зарегистрировал первую в России тест-систему для определения мутаций коронавируса, характерных для британского штамма.

В середине декабря 2020 года в Великобритании заявили об обнаружении нового штамма коронавируса SARS-CoV-2. Британский премьер-министр Борис Джонсон тогда сообщил, что штамм распространяется на 70% быстрее своего предшественника. Многие страны ограничили транспортное сообщение с Соединенным Королевством, а в самой стране были ужесточены противокоронавирусные меры.

Об обнаружении новой мутации коронавируса SARS-CoV-2 в Южно-Африканской Республике стало известно 19 декабря. По мнению экспертов, южноафриканский штамм коронавируса опаснее британского, так как приобретает мутации для повторного заражения людей.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021