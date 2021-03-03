В ФМБА заверили в отсутствии угрозы от выявленных в РФ мутаций COVID-19

Выявленные в России 3,5 тыс. мутаций коронавируса носят нейтральный характер и не распространяются среди населения. Об этом 3 марта заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова.

«ФМБА на протяжении нескольких месяцев проводит постоянное эпидемиологическое наблюдение за ситуацией, и где-то с мая прошлого года мы выявили около 3,5 тыс. мутаций SARS-CoV-2. Из них практически все не имеют никаких последствий — абсолютно нейтральные. Более того, они не распространяются среди популяции», — рассказала она в эфире канала «Россия 24».

Также Скворцова заявила, что российская тест-система, предназначенная для определения варианта коронавируса, будет сдана на регистрацию в середине марта.

«Мы сделали эти тест-системы, сейчас мы их все свели в одну тест-систему, которая позволяет просто по мазку определить именно вот те линии, которых мы опасаемся. Соответственно, эта тест-система прошла апробацию и валидацию в наших эпидемиологических исследованиях», — уточнила руководитель ФМБА.

Ранее в этот день Скворцова рассказала, что для предотвращения третьей волны коронавируса надо привить 25% населения России за два месяца, или около 30% до мая. По словам главы ФМБА, без массовой вакцинации третья волна пандемии была бы неизбежна в мае текущего года.

1 марта она рассказала, что все выявленные у россиян мутации COVID-19 являются нейтральными, однонуклеотидными и не имеют значения для течения коронавирусной инфекции. Также Скворцова отметила, что российские тест-системы на определение коронавируса работают при любом штамме.

В тот же день президент России Владимир Путин заявил, что имеющиеся у России вакцины от COVID-19 эффективно борются против новых штаммов коронавируса, которые пугают Европу и мир.

В феврале глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что мутации коронавирусной инфекции, которые были обнаружены за рубежом, в России в настоящее время не распространяются. В конце января глава Попова также сообщила, что почти 1,5 тыс. мутаций коронавируса обнаружены к настоящему моменту на территории России, и все они носят нейтральный характер.

В середине декабря 2020 года в Великобритании заявили об обнаружении нового штамма коронавируса SARS-CoV-2. Британский премьер-министр Борис Джонсон сообщил, что штамм распространяется на 70% быстрее своего предшественника. Многие страны ограничили транспортное сообщение с Соединенным Королевством, а в самой стране были ужесточены противокоронавирусные меры.

В январе 2021-го сообщалось об обнаружении нового штамма коронавируса CAL.20C в Калифорнии. В ходе исследований эксперты установили, что пришедший из-за океана штамм присутствует в Калифорнии, но в незначительном количестве, в то время как на CAL.20C приходится более половины образцов вирусного генома.

Позднее, 1 февраля, в Англии зафиксировали 11 случаев заболевания иным, южноафриканским штаммом COVID-19 у людей, которые не посещали ЮАР и не контактировали с туристами, посещавшими республику. 2 февраля в стране была обнаружена новая мутация британского штамма COVID-19, которая встречается в южноафриканском и бразильском вариантах.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.