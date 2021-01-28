Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Россия возобновит авиасообщение с Грецией и Сингапуром с 8 февраля
Мир
Пентагон ушел от ответа о захвате российского ЗРК «Панцирь-С1» в Ливии
Мир
Португалия ограничит поездки своих граждан за границу на две недели
Мир
В США выявили первые случаи заражения «южноафриканским» штаммом SARS-CoV-2
Общество
МГУ возобновит очные занятия для студентов с 8 февраля
Мир
В МИД оценили возможность зеркальных мер в связи с запретом Литвы на въезд Киркорову
Мир
Вышедший из правящей коалиции Италии Ренци не поддержал Конте
Мир
В Баку сошел оползень и засыпал дорогу
Мир
В США шесть человек погибли при утечке жидкого азота на птицефабрике
Сюжет:

Попова рассказала об обнаруженных в России мутациях коронавируса

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Почти 1,5 тыс. мутаций коронавируса обнаружены к настоящему моменту на территории России, все изменения нейтральные, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в четверг, 28 января, в эфире «Первого канала».

Штаммы X: в РФ создают ПЦР-тест для выявления мутантных коронавирусов
Диагностическая система Роспотребнадзора распознает сразу два гена SARS-CoV-2, что снизит вероятность ложноотрицательных результатов

По ее словам, эти мутации не влекут за собой никаких изменений в отношении «вирус и человеческий организм».

«На сегодняшний день наши ученые обнаружили в тех вирусах, которые циркулируют в РФ, больше 1400 мутаций, почти 1500, но все изменения, которые мы видим в нашей стране, они являются нейтральными»,— сказала Попова.

Также глава Роспотребнадзора заявила, что в России готовится к регистрации новая тест-система, которая способна отличить привычный коронавирус от вируса с новыми мутациями.

Как сообщал 28 января и.о. директора НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов, новые мутации коронавирусной инфекции отличаются более высокой заразностью, но не оказывают воздействие на тяжесть заболевания или эффективность вакцин. При этом он напомнил, что мутации являются неотъемлемой частью жизненного цикла вируса.

В середине декабря в Великобритании заявили об обнаружении нового штамма коронавируса SARS-CoV-2. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам страны подтвердил, что он распространяется с большей скоростью и требует от населения повышенной осторожности.

19 декабря новую мутацию коронавируса обнаружили в Южно-Африканской Республике. По мнению экспертов, южноафриканский штамм коронавируса опаснее британского, так как приобретает мутации для повторного заражения людей.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021