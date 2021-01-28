Попова рассказала об обнаруженных в России мутациях коронавируса

Почти 1,5 тыс. мутаций коронавируса обнаружены к настоящему моменту на территории России, все изменения нейтральные, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в четверг, 28 января, в эфире «Первого канала».

По ее словам, эти мутации не влекут за собой никаких изменений в отношении «вирус и человеческий организм».

«На сегодняшний день наши ученые обнаружили в тех вирусах, которые циркулируют в РФ, больше 1400 мутаций, почти 1500, но все изменения, которые мы видим в нашей стране, они являются нейтральными»,— сказала Попова.

Также глава Роспотребнадзора заявила, что в России готовится к регистрации новая тест-система, которая способна отличить привычный коронавирус от вируса с новыми мутациями.

Как сообщал 28 января и.о. директора НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов, новые мутации коронавирусной инфекции отличаются более высокой заразностью, но не оказывают воздействие на тяжесть заболевания или эффективность вакцин. При этом он напомнил, что мутации являются неотъемлемой частью жизненного цикла вируса.

В середине декабря в Великобритании заявили об обнаружении нового штамма коронавируса SARS-CoV-2. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам страны подтвердил, что он распространяется с большей скоростью и требует от населения повышенной осторожности.

19 декабря новую мутацию коронавируса обнаружили в Южно-Африканской Республике. По мнению экспертов, южноафриканский штамм коронавируса опаснее британского, так как приобретает мутации для повторного заражения людей.