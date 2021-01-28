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Эксперт оценил влияние мутаций коронавируса на эффективность вакцин

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Новые мутации коронавирусной инфекции отличаются более высокой заразностью, но не оказывают воздействие на тяжесть заболевания или эффективность вакцин. Об этом в четверг, 28 января, заявил и.о. директора НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов в ходе пресс-конференции.

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Он напомнил, что мутации являются неотъемлемой частью жизненного цикла вируса.

«В отношении коронавируса: у него есть система защиты и те изменения, которые фиксируются сейчас, их не так много по сравнению с другими вирусами и вирусам гриппа. Изменения тщательно мониторятся <…> на сегодняшний день новые варианты обладают определенными эпидемиологическими характеристиками, более легко передаются, но не вызывают более тяжелое течение заболевания и не приводят к изменению эффективности вакцин», — указал Лиознов.

По словам эксперта, мутации вируса могут иметь разные направления, как повышать патогенность, так и ухудшать его характеристики.

22 декабря 2020 года представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович рассказала, что распространение нового штамма коронавируса не вызовет принципиальных изменений для пандемии. Она также пояснила, что изменение вируса является нормальным его проявлением: каждый вирус в течение своей эволюции меняется.

В середине декабря в Великобритании заявили об обнаружении нового штамма коронавируса SARS-CoV-2. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам страны подтвердил, что он распространяется с большей скоростью и требует от населения повышенной осторожности.

19 декабря новую мутацию коронавируса обнаружили в Южно-Африканской Республике. По мнению экспертов, южноафриканский штамм коронавируса опаснее британского, так как приобретает мутации для повторного заражения людей.

27 января в ВОЗ сообщили, что британский штамм коронавируса выявили уже в 70 государствах.

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