В России разработали тест-систему для определения мутаций коронавируса

Новая тест-система, которая способна отличить привычный коронавирус от вируса с новыми мутациями, готовится к регистрации в России. Об этом в четверг, 28 января, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Наши ученые из ЦНИИ эпидемиологии разработали новую тест-систему, которая умеет отличать вирус привычный от вируса с новыми мутациями. Система готовится к регистрации», — сказала Попова в эфире «Первого канала».

По ее словам, новая тест-система будет давать результат не более чем через 40 минут.

О том, что специалисты Роспотребнадзора приступили к разработке новой тест-системы, которая будет чувствительна к мутировавшему вирусу, стало известно 25 января.

Как сообщал 28 января и.о. директора НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов, новые мутации коронавирусной инфекции отличаются более высокой заразностью, но не оказывают воздействие на тяжесть заболевания или эффективность вакцин. При этом он напомнил, что мутации являются неотъемлемой частью жизненного цикла вируса.

В середине декабря в Великобритании заявили об обнаружении нового штамма коронавируса SARS-CoV-2. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам страны подтвердил, что он распространяется с большей скоростью и требует от населения повышенной осторожности.

19 декабря новую мутацию коронавируса обнаружили в Южно-Африканской Республике. По мнению экспертов, южноафриканский штамм коронавируса опаснее британского, так как приобретает мутации для повторного заражения людей.

Накануне сообщалось, что британский тип коронавирусной инфекции выявили уже в 70 странах мира, южноафриканский — в 31.