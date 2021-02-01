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В Англии нашли южноафриканский штамм COVID-19 у не посещавших ЮАР людей

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Случаи заболевания южноафриканским штаммом COVID-19 у людей, которые не посещали ЮАР и не контактировали с туристами, посещавшими республику, обнаружили в восьми регионах Англии. Об этом сообщила в понедельник, 1 февраля, газета The Guardian.

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По данным издания, всего было зафиксировано 11 случаев в Суррее, Хартфордшире, Кенте, Уолсолле, Сефтоне, а также в трех районах Лондона — Мертон, Харинги и Илинг.

В связи с этим будут проводиться расширенные тестирования. ПЦР-тесты возьмут у 80 тыс. человек, которые проживают в названных регионах.

«Это мера предосторожности — чем больше случаев этого варианта мы обнаружим, тем больше у нас будет шансов остановить его дальнейшее распространение», — сказала директор службы общественного здравоохранения графства Суррей Рут Хатчинсон.

Она добавила, что «в настоящее время нет доказательств, что этот вариант вызывает более тяжелое заболевание».

Как уточняет издание, всего в Англии обнаружено 105 случаев южноафриканского штамма.

Об обнаружении в Южно-Африканской Республике новой мутации коронавируса SARS-CoV-2 стало известно 19 декабря.

По словам директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге, к 28 января южноафриканский штамм COVID-19 выявили уже в 16 странах Европы.

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