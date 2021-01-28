Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Путин назвал необходимые масштабы вакцинации от COVID-19 в России
Общество
В Минтруде назвали условие для восстановления допандемического уровня занятости
Общество
Система оплаты проезда FacePay заработает в метро Москвы к концу года
Экономика
Путин призвал сделать понятными и прозрачными правила для инвесторов
Мир
Лукашенко пообещал защищать Белоруссию «с автоматом в руках»
Наука
В России разработали тест-систему для определения мутаций коронавируса
Мир
МИД России провел переговоры с делегацией талибов в Москве
Наука
Ученые рассказали о гонке вакцин и новых штаммов коронавируса
Общество
В России произвели 8,2 млн доз вакцин от коронавируса
Сюжет:

Британский штамм коронавируса обнаружили в 33 странах Европы

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новый штамм коронавируса, впервые зафиксированный в Великобритании, обнаружен уже в 33 странах Европы, а «южноафриканская» разновидность SARS-CoV-2 — в 16. Об этом в четверг, 28 января, заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге в ходе брифинга в Копенгагене.

Штаммовое предупреждение: выявлен «российский» вариант коронавируса
Отечественная версия патогена относится к той же группе, что и «британская»

По его словам, за последние две недели в 30 странах наблюдалось значительное снижение прироста новых случаев заболевания, и это на семь стран больше, чем две недели назад, однако темпы распространения по-прежнему «очень высоки». В ВОЗ это связывают с «большей неопределенностью» новых, более заразных вариантов коронавируса, пишет La Vanguardia.

В этой связи Клюге предостерег европейские страны от преждевременного снятия ограничений на фоне имеющихся рисков. Лучшим вариантом директор европейского бюро ВОЗ считает постепенное снятие ограничений на основе установленных организацией эпидемиологических критериев.

Накануне сообщалось, что британский тип коронавирусной инфекции выявили уже в 70 странах мира, южноафриканский — в 31.

21 января ученые заявили, что штамм коронавирусной инфекции, выявленный в ЮАР, представляет существенный риск повторного заражения. Уточняется, что он обладает резистентностью к антителам, накопленным в организме переболевшего COVID-19 человека.

В середине декабря 2020 года в Великобритании заявили об обнаружении нового штамма коронавируса SARS-CoV-2. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам страны подтвердил, что он распространяется с большей скоростью и требует от населения повышенной осторожности.

Об обнаружении в Южно-Африканской Республике новой мутации коронавируса SARS-CoV-2 стало известно 19 декабря.

22 декабря представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович рассказала, что распространение нового штамма коронавируса не вызовет принципиальных изменений для пандемии. Она пояснила, что изменение вируса является нормальным его проявлением: каждый вирус в течение своей эволюции меняется.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021