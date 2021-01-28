Британский штамм коронавируса обнаружили в 33 странах Европы

Новый штамм коронавируса, впервые зафиксированный в Великобритании, обнаружен уже в 33 странах Европы, а «южноафриканская» разновидность SARS-CoV-2 — в 16. Об этом в четверг, 28 января, заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге в ходе брифинга в Копенгагене.

По его словам, за последние две недели в 30 странах наблюдалось значительное снижение прироста новых случаев заболевания, и это на семь стран больше, чем две недели назад, однако темпы распространения по-прежнему «очень высоки». В ВОЗ это связывают с «большей неопределенностью» новых, более заразных вариантов коронавируса, пишет La Vanguardia.

В этой связи Клюге предостерег европейские страны от преждевременного снятия ограничений на фоне имеющихся рисков. Лучшим вариантом директор европейского бюро ВОЗ считает постепенное снятие ограничений на основе установленных организацией эпидемиологических критериев.

Накануне сообщалось, что британский тип коронавирусной инфекции выявили уже в 70 странах мира, южноафриканский — в 31.

21 января ученые заявили, что штамм коронавирусной инфекции, выявленный в ЮАР, представляет существенный риск повторного заражения. Уточняется, что он обладает резистентностью к антителам, накопленным в организме переболевшего COVID-19 человека.

В середине декабря 2020 года в Великобритании заявили об обнаружении нового штамма коронавируса SARS-CoV-2. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам страны подтвердил, что он распространяется с большей скоростью и требует от населения повышенной осторожности.

Об обнаружении в Южно-Африканской Республике новой мутации коронавируса SARS-CoV-2 стало известно 19 декабря.

22 декабря представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович рассказала, что распространение нового штамма коронавируса не вызовет принципиальных изменений для пандемии. Она пояснила, что изменение вируса является нормальным его проявлением: каждый вирус в течение своей эволюции меняется.