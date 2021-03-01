Путин заявил об эффективности российских вакцин против новых штаммов COVID-19

Имеющиеся у России вакцины от COVID-19 эффективно борются против новых штаммов коронавируса, которые так пугают Европу и мир. Об этом 1 марта заявил президент РФ Владимир Путин.

В настоящее время в России существует три вакцины против коронавируса. «Спутник V» от института имени Гамалеи стал первой вакциной в стране и мире, он зарегистрирован Минздравом РФ в августе прошлого года. Второй препарат — «ЭпиВакКорона» от научного центра «Вектор». 20 февраля премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о регистрации третьей российской вакцины от коронавируса под названием «КовиВак», его разработали в Центре имени Чумакова.

Кроме того, накануне стало известно, что Российский фонд прямых инвестиций подал заявку на регистрацию еще одной вакцины — «Спутник Лайт». Ее отличие от классического «Спутника» заключается в однокомпонентности введения.

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