Новый штамм коронавируса обнаружен в Калифорнии

Новая разновидность коронавируса обнаружена учеными на территории американского штата Калифорния. Штамм CAL.20C обнаружили специалисты медицинского центра Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе, пишет The New York Times.

Мутация была обнаружена после того, как в конце декабря калифорнийские ученые начали изучать образцы для выявления «британского» варианта вируса на территории штата. В ходе исследований эксперты установили, что пришедший из-за океана штамм действительной присутствует в Калифорнии, но в незначительном количестве, в то время как на CAL.20C приходится более половины образцов вирусного генома.

Предполагается, что мутировавший вариант коронавируса в Калифорнии появился в июле, но активно начал распространяться с ноября, говорится в материале газеты от 19 января.

При этом ученые указывают, что доказательств того, что «калифорнийский» штамм коронавируса более смертоносен, нет. Кроме того, еще не доказано, что он более заразен, нежели его предшественники, однако директор отдела молекулярной патологии в Cedars-Sinai Эрик Вейл выразил уверенность в обратном.

Вирусолог из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, доктор Чарльз Чиу рассказал, что новый штамм вируса выявляется в 20–30% секвенированных образцов, собранных по всему штату, и, по его словам, мутировавший вариант инфекции уже распространился за пределы Калифорнии.

В свою очередь, научный сотрудник Cedars-Sinai Жасмин Пламмер сообщила, что CAL.20C найден уже в Аризоне, Коннектикуте, Мэриленде, Нью-Мексико, Неваде, Нью-Йорке, Техасе, Юте, Вашингтоне и Вайоминге, а также в Колумбии.

По данным издания, в настоящий момент сотрудники федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США пытаются получить дополнительную информацию о новой разновидности вируса. В тоже время отмечается, что на прошлой неделе в ЦКПЗ предупредили, что к марту наиболее распространенным в Штатах штаммом коронавируса станет B.1.1.7, ранее обнаруженный в Великобритании.

20 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что британский штамм коронавирусной инфекции распространился по территории уже 60 государств.

Вдобавок к этому тип коронавируса вируса под маркировкой 501Y.V2, который изначально выявили в ЮАР, был зафиксирован в общей сложности в 23 странах.

В середине декабря 2020 года в Великобритании заявили об обнаружении нового штамма коронавируса SARS-CoV-2. Тогда же британский премьер-министр Борис Джонсон сообщил, что новый штамм на 70% заразнее своего предшественника. При этом это не означает, что он более смертоносен. На фоне этого многие страны, в том числе ФРГ и Россия, ограничили транспортное сообщение с Соединенным Королевством, а в самой стране были ужесточены противокоронавирусные меры.

22 декабря представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович рассказала, что распространение нового штамма коронавируса не вызовет принципиальных изменений для пандемии. Она пояснила, что изменение вируса является нормальным его проявлением: каждый вирус в течение своей эволюции меняется.