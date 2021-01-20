Британский штамм коронавируса выявили уже в 60 странах

Британский штамм коронавирусной инфекции распространился по территории уже 60 государств. Об этом в среду, 20 января, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

«С 12 января разновидность коронавируса VOC-202012/01 была выявлена еще в 10 государствах, территориях и районах. На настоящий момент из 60 стран, территорий и районов, расположенных в шести регионах ВОЗ, поступили сообщения о завезенных случаях или же о передаче этой разновидности вируса в местных общинах», — говорится в эпидемиологическом бюллетене, размещенном на официальном сайте организации.

Тип же инфекции, которому присвоили маркировку 501Y.V2, был изначально выявлен в ЮАР, его зафиксировали в общей сложности в 23 странах.

Кроме того, в период с 12 января, в Бразилии нашли штамм COVID-19 с наименованием P.1., также специалисты выявили еще одну мутацию — B.1.1.28. Пока эксперты не располагают сведениями о большей заразности или более тяжелом течении заболеваний, вызванных этими штаммами, для оценки потребуется время.

В середине декабря 2020 года в Великобритании заявили об обнаружении нового штамма коронавируса SARS-CoV-2. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам страны подтвердил, что он распространяется с большей скоростью и требует от населения повышенной осторожности.

22 декабря представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович рассказала, что распространение нового штамма коронавируса не вызовет принципиальных изменений для пандемии. Она пояснила, что изменение вируса является нормальным его проявлением: каждый вирус в течение своей эволюции меняется. Позднее в ВОЗ сообщили, что британский штамм распространился в 40 странах. Первый случай заражения этим мутировавшим вирусом уже выявлен и в РФ.