Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Путин поздравил жителей Дагестана со 100-летием республики
Мир
Пушилин назвал ключевые аспекты для прекращения конфликта в Донбассе
Мир
Трамп помиловал 73 человек и смягчил наказание для 70
Общество
Минздрав получил документы для регистрации третьей вакцины от COVID-19
Общество
Вдова Грачевского опубликовала в Instagram резкий пост о его похоронах
Мир
Экс-министр экономики Украины предрек стране дефолт
Мир
Британский штамм коронавируса выявили уже в 60 странах
Политика
Пушков назвал ошибку Трампа во время президентских выборов
Мир
Роухани назвали условие выполнения Ираном положений ядерной сделки
Сюжет:

Британский штамм коронавируса выявили уже в 60 странах

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Британский штамм коронавирусной инфекции распространился по территории уже 60 государств. Об этом в среду, 20 января, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Пришел по-английски: опасен ли для россиян новый штамм COVID-19
Процесс выхода на плато затягивается, вторая волна оказалась масштабнее, чем ожидали эксперты

«С 12 января разновидность коронавируса VOC-202012/01 была выявлена еще в 10 государствах, территориях и районах. На настоящий момент из 60 стран, территорий и районов, расположенных в шести регионах ВОЗ, поступили сообщения о завезенных случаях или же о передаче этой разновидности вируса в местных общинах», — говорится в эпидемиологическом бюллетене, размещенном на официальном сайте организации.

Тип же инфекции, которому присвоили маркировку 501Y.V2, был изначально выявлен в ЮАР, его зафиксировали в общей сложности в 23 странах.

Кроме того, в период с 12 января, в Бразилии нашли штамм COVID-19 с наименованием P.1., также специалисты выявили еще одну мутацию — B.1.1.28. Пока эксперты не располагают сведениями о большей заразности или более тяжелом течении заболеваний, вызванных этими штаммами, для оценки потребуется время.

В середине декабря 2020 года в Великобритании заявили об обнаружении нового штамма коронавируса SARS-CoV-2. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам страны подтвердил, что он распространяется с большей скоростью и требует от населения повышенной осторожности.

22 декабря представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович рассказала, что распространение нового штамма коронавируса не вызовет принципиальных изменений для пандемии. Она пояснила, что изменение вируса является нормальным его проявлением: каждый вирус в течение своей эволюции меняется. Позднее в ВОЗ сообщили, что британский штамм распространился в 40 странах. Первый случай заражения этим мутировавшим вирусом уже выявлен и в РФ.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021