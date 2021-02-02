В Великобритании обнаружили новую мутацию «британского» штамма COVID-19

Новая мутация «британского» штамма COVID-19, которая встречается в «южноафриканском» и «бразильском» вариантах, обнаружена в Великобритании. Об этом сообщила во вторник, 2 февраля, Служба общественного здравоохранения Англии (Public Health England).

Британские специалисты выяснили, что мутация E484K может помогать вирусу обходить иммунный ответ и снижать эффективность некоторых существующих вакцин от COVID-19.

Недавно выявленный в Великобритании генетический вариант В.1.1.7 содержал мутацию E484K в 11 случаях.

«26 января 2021 года был проанализирован набор данных британского Консорциума геномных исследований COVID-19 (214 159 полных последовательностей генов). Мутация шиповидного белка E484K (отмеченная у VOC 202012/02 B1.351 и VOC 202101/02 P1) была обнаружена в 11 последовательностях В. 1.1.7. Предварительные данные указывают на наличие нескольких случаев приобретения мутации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что изменение могло произойти как в процессе эволюции патогена, так и в процессе обмена генетическим материалом между разными штаммами вируса в организме одного носителя. Однако последний вариант, по мнению специалистов, наименее вероятен, и они склоняются к первому варианту спонтанной мутации «британского» штамма.

В этот же день специалисты из Швеции и Индии нашли причину высокой заразности британского штамма коронавирусной инфекции.

Накануне, 1 февраля, в Англии зафиксировали 11 случаев заболевания «южноафриканским» штаммом COVID-19 у людей, которые не посещали ЮАР и не контактировали с туристами, посещавшими республику.