Прямой эфир
Туризм
Россия настроена на возобновление чартерных рейсов в Египет
Общество
Синоптик рассказал о сроках прихода весны в Москву
Мир
Лавров озвучил условие пересмотра решения России по ДОН
Мир
МИД Украины заявил о готовности США поставлять Киеву летальное оружие
Наука
The Lancet опубликовал результаты III фазы исследований «Спутника V»
Общество
Путин заявил о достойном прохождении пандемии системой образования
Экономика
Вице-канцлер Германии выразил уверенность в завершении СП-2
Авто
Минтранс упростит требование к фотосъемке автомобилей при техосмотре
Мир
Янукович вновь попросил украинских следователей приехать к нему в РФ
Сюжет:

В Великобритании обнаружили новую мутацию «британского» штамма COVID-19

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новая мутация «британского» штамма COVID-19, которая встречается в «южноафриканском» и «бразильском» вариантах, обнаружена в Великобритании. Об этом сообщила во вторник, 2 февраля, Служба общественного здравоохранения Англии (Public Health England).

«Южноафриканский» штамм точно хуже «британского»
Вирусолог Павел Волчков — о разнице в мутациях, уходе коронавируса от иммунитета и вторичном инфицировании

Британские специалисты выяснили, что мутация E484K может помогать вирусу обходить иммунный ответ и снижать эффективность некоторых существующих вакцин от COVID-19.

Недавно выявленный в Великобритании генетический вариант В.1.1.7 содержал мутацию E484K в 11 случаях.

«26 января 2021 года был проанализирован набор данных британского Консорциума геномных исследований COVID-19 (214 159 полных последовательностей генов). Мутация шиповидного белка E484K (отмеченная у VOC 202012/02 B1.351 и VOC 202101/02 P1) была обнаружена в 11 последовательностях В. 1.1.7. Предварительные данные указывают на наличие нескольких случаев приобретения мутации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что изменение могло произойти как в процессе эволюции патогена, так и в процессе обмена генетическим материалом между разными штаммами вируса в организме одного носителя. Однако последний вариант, по мнению специалистов, наименее вероятен, и они склоняются к первому варианту спонтанной мутации «британского» штамма.

В этот же день специалисты из Швеции и Индии нашли причину высокой заразности британского штамма коронавирусной инфекции.

Накануне, 1 февраля, в Англии зафиксировали 11 случаев заболевания «южноафриканским» штаммом COVID-19 у людей, которые не посещали ЮАР и не контактировали с туристами, посещавшими республику.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021