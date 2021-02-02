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Названа причина высокой заразности британского штамма коронавируса

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Специалисты из Швеции и Индии нашли причину высокой заразности британского штамма коронавирусной инфекции. Результаты их исследования опубликованы 2 февраля в журнале bioRxiv.

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Исследователи считают, что всё дело в мутации домена S-белка, связывающегося с рецептором человеческой клетки hACE-2. Изучив молекулярный механизм, ученые пришли к выводу, что потенциально такие мутации способны привести к усилению вирулентности вируса, то есть его способности вызывать заболевание.

Ученые сравнили взаимодействие с рецептором как дикого S-белка, так и мутантного B.1.1.7. Измененный вариант белка чаще связывается с рецептором hACE-2. Мутация, получившая название N501Y, усилила взаимодействие между рецептором, связывающим домен бела и клеточным рецептором.

Ранее, 1 февраля, российские ученые выяснили, что британский, южноафриканский, бразильский штаммы коронавируса на территории России не циркулируют.

В середине декабря 2020 года в Великобритании заявили об обнаружении нового штамма коронавируса SARS-CoV-2. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам страны подтвердил, что он распространяется с большей скоростью и требует от населения повышенной осторожности.

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