Глава ФМБА назвала условие для предотвращения третьей волны COVID-19

Для того чтобы избежать третьей волны коронавируса, надо привить 25% населения России за два месяца, или около 30% до мая, сообщила 3 марта глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

«Если вакцина имеет эффективность 94%, как заявляют производители, и поствакцинальный иммунитет с длительностью не ниже, чем длительность при нативном заболевании, шесть месяцев, для того чтобы полностью избежать этой волны, мы должны привить либо 25% населения страны, если говорить о достаточно одноразовой высокой кампании, которая будет продолжаться не более двух месяцев, либо, если эту кампанию растянуть до мая и прививать последовательно, то тогда потребуется около 30%», — заявила она в эфире канала «Россия 24».

По словам Скворцовой, без массовой вакцинации третья волна пандемии была бы неизбежна в мае этого года.

«Если оценивать вероятность волны без учета вакцинации, но с учетом нативных особенностей вируса SARS-CoV-2 и того иммунитета, который вызывает этот вирус, <...> третья волна должна быть неизбежной, она должна возникать примерно начиная с мая, и пик ее придется на октябрь текущего года», — подчеркнула глава агентства.

Накануне главный внештатный пульмонолог Минздрава по ЦФО Андрей Малявин допустил окончание пандемии коронавируса в стране к середине текущего года. Он также отметил, что это станет возможным благодаря вакцинации и формированию популяционного иммунитета. При этом, по словам специалиста, коллективный иммунитет накапливается и за счет переболевших коронавирусом бессимптомно.

В этот же день вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу у 60% населения страны, необходимый для полного снятия ограничений, может сформироваться в стране к августу при сохранении нынешних темпов вакцинации.

Масштабная вакцинация против COVID-19 стартовала в России 18 января. Гражданам предлагают бесплатно сделать прививку разработанными в России препаратами, в том числе «Спутник V» — первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса, созданной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.

Второй российской вакциной стал препарат «ЭпиВакКорона» от научного центра «Вектор». 20 февраля премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о регистрации третьей российской вакцины от коронавируса под названием «КовиВак», которую разработали в Центре имени Чумакова.

28 февраля Российский фонд прямых инвестиций подал заявку на регистрацию однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт». Днем ранее в Москве началась вакцинация добровольцев этим препаратом.