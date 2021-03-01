Скворцова заявила о способности российских тестов на COVID-19 выявить любой штамм

Российские тест-системы на определение коронавируса работают при любом штамме. Об этом 1 февраля заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

«Мы проверили все наши системы, в том числе на случай, если в S-белке появляются какие-то изменения, мутации. Надо сказать, что настолько правильно выбраны промоторы, активная часть наших тест-систем, что в них фактически мутация не попадает, поэтому они работают при любом штамме», — рассказала Вероника Скворцова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Скворцова также рассказала, что всего у россиян было выявлено около 3,5 тыс. мутаций коронавируса. Она отметила, что все выявленные мутации являются нейтральными, однонуклеотидными и не имеют значения для течения коронавирусной инфекции.

Исключение составляют семь других мутаций, «распространенность которых превышает 5% в нашей популяции», — добавила Скворцова.

Ранее в этот день Путин заявил, что имеющиеся у России вакцины от COVID-19 эффективно борются против новых штаммов коронавируса, которые пугают Европу и мир.

В середине декабря 2020 года в Великобритании заявили об обнаружении нового штамма коронавируса SARS-CoV-2. Британский премьер-министр Борис Джонсон сообщил, что штамм распространяется на 70% быстрее своего предшественника. Многие страны ограничили транспортное сообщение с Соединенным Королевством, а в самой стране были ужесточены противокоронавирусные меры.

В январе 2021-го сообщалось об обнаружении нового штамма коронавируса CAL.20C в Калифорнии. В ходе исследований эксперты установили, что пришедший из-за океана штамм присутствует в Калифорнии, но в незначительном количестве, в то время как на CAL.20C приходится более половины образцов вирусного генома.

Позднее, 1 февраля, в Англии зафиксировали 11 случаев заболевания иным, южноафриканским штаммом COVID-19 у людей, которые не посещали ЮАР и не контактировали с туристами, посещавшими республику. 2 февраля в стране была обнаружена новая мутация британского штамма COVID-19, которая встречается в южноафриканском и бразильском вариантах.

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