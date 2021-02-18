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Попова заявила о нераспространении в России мутаций COVID из-за рубежа

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Мутации коронавирусной инфекции, которые были обнаружены за рубежом, в России в настоящее не распространяются. Об этом в четверг, 18 февраля, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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«У нас нет своих наблюдений, потому что у нас распространения британского штамма практически нет. Мы очень плотно за этим следим», — отметила она в интервью Наиле Аскер-заде в эфире канала «Россия 1».

По словам главы надзорного ведомства, в стране выявлены единичные случаи мутаций.

Она подчеркнула, что разработанные в России вакцины «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» подтвердили эффективность против штамма COVID-19, который был зарегистрирован в Британии. Добавляется, что переболевшие коронавирусом почти не рискуют вновь заразиться британским штаммом инфекции.

В целом, как резюмировала Попова, ситуацию с коронавирусом в России удается сдерживать. Тем не менее возможность столкнуться с вирусом еще достаточно велика, сообщила глава Роспотребнадзора.

Ранее в четверг стало известно, что в стране зафиксировали 13 447 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 125 598 случаев коронавируса в 85 регионах.

В начале февраля вице-премьер России Татьяна Голикова сообщала, что ограничительные меры, введенные на фоне пандемии коронавируса, будут сохраняться в стране до формирования у населения коллективного иммунитета. Также она отмечала, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется.

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