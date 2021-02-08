Голикова назвала условие для снятия ограничительных мер в России

Ограничительные меры, введенные на фоне пандемии, будут сохраняться в России до формирования у населения коллективного иммунитета, то есть пока не вакцинируется 68,6 млн человек. Об этом в понедельник, 8 февраля, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Еще раз хочу обратить внимание на необходимость соблюдения тех ограничительных мер, которые рекомендованы санитарной службой России, вплоть до формирования коллективного иммунитета. А мы с вами говорили, что это необходимость привить 68,6 млн человек без учета граждан, которые переболели, и без учета детей в возрасте до 18 лет», — сказала Голикова в ходе брифинга.

Она подчеркнула, что до достижения этих показателей россияне должны соблюдать все введенные ограничительные меры.

В этот же день замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что отменить масочный режим могут уже в текущем году, если все будут соблюдать меры профилактики коронавирусной инфекции.

По словам специалиста, для прекращения пандемии у 60% населения должен быть иммунитет к COVID-19.

Ранее, 28 января, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в 2021 году масочный режим в общественных местах может быть отменен. Кроме того, она отметила, что антитела к коронавирусной инфекции в среднем выработались примерно у 20–25% россиян.

С 18 января в России началась масштабная вакцинация населения от COVID-19. О необходимости этого заявил президент страны Владимир Путин. Граждан прививают препаратом «Спутник V», разработанным Центром имени Гамалеи, — первой зарегистрированной в мире и в РФ вакциной от коронавируса.

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