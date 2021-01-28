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Попова допустила отмену масочного режима в 2021 году

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В 2021 году масочный режим в общественных местах может быть отменен, заявила в четверг, 28 января, глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью на Первом канале.

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«Надежда, безусловно, есть. И эта надежда основывается, во-первых, на том, что мы уже показали, что мы научились жить с этим вирусом, и, во-вторых, мы прививаемся», — сказала она.

Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев 1 декабря 2020 года предположил, что через два года для большей части населения необходимость в соблюдении масочного режима исчезнет.

В конце ноября замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов отметил, что масочный режим будет сохраняться в России до тех пор, пока коронавирусная инфекция не приобретет сезонный характер.

25 ноября врачи-психотерапевты сообщили, что демонстративный отказ от использования масок в период пандемии новой коронавирусной инфекции может свидетельствовать о наличии открытой агрессии граждан к обществу.

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