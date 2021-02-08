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В Роспотребнадзоре назвали условие отмены масочного режима

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Отменить масочный режим могут уже в 2021 году, если все будут соблюдать меры профилактики коронавирусной инфекции. Об этом 8 февраля заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Самое главное сейчас не расслабляться и продолжать соблюдать все меры профилактики распространения COVID-19. В этом случае в 2021 году у нас будут все перспективы снять маски, и во многом это зависит от нас самих», — цитирует эпидемиолога «РИА Новости».

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Пшеничная добавила, что для прекращения пандемии у 60% населения должен быть иммунитет к COVID-19. Она также добавила, что ситуация с коронавирусом в России продолжает внушать оптимизм, так как наблюдается устойчивое снижение заболеваемости.

«Это косвенно может отражать увеличение иммунной прослойки населения, продолжающей расти быстрыми темпами в результате развернувшейся широкомасштабной вакцинации», — пояснила Пшеничная.

Часть ограничений в Москве сняли 27 января. Тогда мэр города Сергей Собянин объявил об отмене ограничений на работу предприятий общественного питания, ночных клубов, баров, дискотек, караоке, боулингов и других организаций индустрии отдыха и развлечений с 23:00 до 6:00 в связи с улучшением ситуации с коронавирусом.

При этом заведения по-прежнему обязаны соблюдать все правила безопасности, установленные Роспотребнадзором.

Кроме того, в городе перестает быть обязательным требование о переводе не менее 30% сотрудников в режим дистанционной работы. Окончательное решение по этому вопросу будут принимать сами руководители компаний.

Эксперты считают, что ускорить полное снятие ограничений поможет масштабная вакцинация. Она началась в России 18 января. О необходимости этого заявил президент страны Владимир Путин. Граждан прививают препаратом «Спутник V», разработанным Центром имени Гамалеи, — первой зарегистрированной в мире и в РФ вакциной от коронавируса.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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