Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Заведениям Москвы разрешили обслуживать посетителей ночью
Мир
Путин поручил МИД провести переговоры с Вашингтоном о продлении ДСНВ
Общество
Власти Москвы ослабили часть ограничений по COVID-19
Мир
На севере Японии произошло землетрясение магнитудой 5,4
Мир
Более 60% населения Земли назвали изменение климата угрозой человечеству
Мир
Участки особо высокой радиоактивности обнаружены в трех зонах АЭС «Фукусима-1»
Общество
Эксперт спрогнозировал сроки снижения заболеваемости коронавирусом в России
Общество
Врач предупредил об обострении болезней из-за погодных аномалий
Общество
Роспотребнадзор заявил об отсутствии в РФ штаммов COVID-19 из Японии и ЮАР
Сюжет:

Заведениям Москвы разрешили обслуживать посетителей ночью

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заведениям Москвы разрешается обслуживать посетителей после 23:00 со среды, 27 января. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Третий не лишний: как новая вакцина изменит борьбу с коронавирусом
Препарат против COVID-19 от Центра имени Чумакова поступит в гражданский оборот в ближайшие месяцы

Как отметил градоначальник, ситуация с коронавирусом в городе улучшается, что позволяет ослабить часть введенных ранее ограничений.

«Отменяются ограничения на ночную (с 23.00 до 6.00) работу предприятий общественного питания, ночных клубов, баров, дискотек, караоке, боулингов и других организаций индустрии отдыха и развлечений. Вместе с тем, эти заведения по-прежнему должны соблюдать требования по рассадке посетителей и соблюдению санитарного режима, установленные Роспотребнадзором», — написал Собянин в своем блоге.

Также мэр столицы объявил, что требование о переводе сотрудников организаций на удаленку теперь носит рекомендательный характер.

«Требование о переводе не менее 30% сотрудников в режим дистанционной работы перестает быть обязательным и будет носить рекомендательный характер. Возвращать работников в офисы или сохранять удаленку – остается на решение руководителей конкретных предприятий и организаций», — объяснил Собянин.

Работа ночных заведений в Москве была ограничена с 13 ноября 2020 года.

Ранее, 25 января, мэр Москвы заявил о спаде пандемии коронавирусной инфекции в Москве.

До этого, 21 января, Собянин объявил о смягчении в Москве ограничительных мер, введенных на фоне распространения коронавирусной инфекции.

Как отметил мэр Москвы, колледжи, учреждения допобразования, спортшколы и детские досуговые учреждения вернулись к обычному режиму работы. Также возобновлена работа музеев, библиотек, других учреждений культуры, сняты ограничения на работу детских развлекательных центров, лагерей дневного пребывания.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021