Ограничения по коронавирусу в Москве начали давать послабления

Власти Москвы ослабили часть ограничений по COVID-19. Заведениям столицы разрешили обслуживать посетителей ночью. Общепит должен соблюдать правила по рассадке. Отменено требование о переводе 30% сотрудников на удаленку, сообщает телеканал «Известия». При этом людям старше 65 лет рекомендуют работать дистанционно. Решение о формате обучения в вузах будет принято до 6 февраля.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.