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Попова назвала долю россиян с антителами к коронавирусу

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Антитела к коронавирусной инфекции в среднем выработались примерно у 20–25% россиян. Об этом заявила в четверг, 28 января, глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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«Сегодня порядка 20–25% в среднем уже выработали антитела к этому вирусу. Но привить нужно всех, кто сегодня еще не переболел», — сказала Попова в интервью Первому каналу.

Ранее в этот же день заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что антитела не вырабатываются у 17% бессимптомных пациентов с коронавирусом.

Накануне глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что у пациентов, которые перенесли коронавирусную инфекцию, наблюдается сохранение стойкого иммунитета на протяжении 7–8 месяцев.

Несколько дней назад доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев отметил, что выработке защитных антител к коронавирусу у переболевших COVID-19 может препятствовать принятие некоторых лекарственных препаратов при лечении заболевания.

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