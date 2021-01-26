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Мурашко назвал сроки сохранения иммунитета у переболевших коронавирусом

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У пациентов, которые перенесли коронавирусную инфекцию, наблюдается сохранение стойкого иммунитета на протяжении 7–8 месяцев. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во вторник, 26 января.

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«Мы видим, что пациенты, перенесшие коронавирусную инфекцию, на протяжении где-то 7–8 месяцев сохраняют стойкий иммунитет. Дальше наблюдения ведутся», — сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

20 января руководитель группы по созданию вакцины «Спутник V», член-корреспондент РАН Денис Логунов рассказал, что у граждан, получивших прививку от коронавирусной инфекции, уровень антител в среднем выше, чем у переболевших COVID-19.

Ранее, 18 января, вице-премьер России Татьяна Голикова также посоветовала тем, кто уже перенес COVID-19, не торопиться с вакцинацией.

С 18 января началась массовая вакцинация россиян от коронавирусной инфекции. О необходимости начала кампании заявил президент РФ Владимир Путин 13 января. Кроме того, глава государства отметил, что российская вакцина от коронавируса является лучшей в мире, что показывает практика.

По словам Голиковой, около 20 млн россиян смогут сделать прививку против коронавируса в I квартале текущего года.

В рамках вакцинации гражданам предлагают сделать прививку от COVID-19 вакциной «Спутник V». Она разработана центром имени Гамалеи и стала первой в мире и в России вакциной от коронавируса. Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев коронавируса эффективность составила 100%.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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