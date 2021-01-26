Мурашко назвал сроки сохранения иммунитета у переболевших коронавирусом

У пациентов, которые перенесли коронавирусную инфекцию, наблюдается сохранение стойкого иммунитета на протяжении 7–8 месяцев. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во вторник, 26 января.

«Мы видим, что пациенты, перенесшие коронавирусную инфекцию, на протяжении где-то 7–8 месяцев сохраняют стойкий иммунитет. Дальше наблюдения ведутся», — сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

20 января руководитель группы по созданию вакцины «Спутник V», член-корреспондент РАН Денис Логунов рассказал, что у граждан, получивших прививку от коронавирусной инфекции, уровень антител в среднем выше, чем у переболевших COVID-19.

Ранее, 18 января, вице-премьер России Татьяна Голикова также посоветовала тем, кто уже перенес COVID-19, не торопиться с вакцинацией.

С 18 января началась массовая вакцинация россиян от коронавирусной инфекции. О необходимости начала кампании заявил президент РФ Владимир Путин 13 января. Кроме того, глава государства отметил, что российская вакцина от коронавируса является лучшей в мире, что показывает практика.

По словам Голиковой, около 20 млн россиян смогут сделать прививку против коронавируса в I квартале текущего года.

В рамках вакцинации гражданам предлагают сделать прививку от COVID-19 вакциной «Спутник V». Она разработана центром имени Гамалеи и стала первой в мире и в России вакциной от коронавируса. Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев коронавируса эффективность составила 100%.

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