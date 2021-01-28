Эксперт заявил об отсутствии антител у 17% бессимптомных носителей COVID-19

Антитела не вырабатываются у 17% бессимптомных пациентов с коронавирусом. Об этом заявил в четверг, 28 января, заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов на пресс-конференции «Вакцинация от COVID-19. Мифы и реальность».

«К сожалению, у 17% лиц с подтвержденной коронавирусной инфекцией антитела не вырабатываются», — сказал он.

Кроме того, он отметил, что Роспотребнадзор оценил ситуацию в России и выявил, что две трети детей с коронавирусом заражаются им от взрослых.

Академик РАН, директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Арег Тотолян 26 января в интервью «Известиям» сообщил, что дети приобретают антитела к коронавирусу быстрее остальных групп населения.

25 января профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев рассказал, что выработке защитных антител к коронавирусу у переболевших COVID-19 может препятствовать принятие некоторых лекарственных препаратов при лечении заболевания.

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