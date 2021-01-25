Врач назвал препятствие для выработки антител у переболевших COVID-19

Выработке защитных антител к коронавирусу у переболевших COVID-19 может препятствовать принятие некоторых лекарственных препаратов при лечении заболевания. Об этом в понедельник, 25 января, сообщил профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.

«Сейчас мы наблюдаем иной раз, что человек болеет тяжело, а антитела у него не очень высокие, это связано обычно с лечением. <...> Мы сейчас видим, что люди, которые получают кортикостероиды, а их мы в основном назначаем у людей с выраженной средней тяжестью или у тяжелых, так вот у тяжелых <...> может наблюдаться недостаточная выработка защитных антител», — сказал он в ходе пресс-конференции.

Врач посоветовал переболевшим COVID-19 в течение 6–9 месяцев воздержаться от вакцинации, так как от повторного заражения их, как правило, защищает иммунитет от перенесенного заболевания.

Тем, кто всё-таки хочет сделать прививку после болезни, Малышев посоветовал проконсультироваться со специалистом и узнать его рекомендации о необходимости вакцинации.

20 января руководитель группы по созданию вакцины «Спутник V», член-корреспондент РАН Денис Логунов рассказал, что у граждан, получивших прививку от коронавирусной инфекции, уровень антител в среднем выше, чем у переболевших COVID-19.

Ранее, 18 января, вице-премьер России Татьяна Голикова также посоветовала тем, кто уже перенес COVID-19, не торопиться с вакцинацией.

С 18 января началась массовая вакцинация россиян от коронавирусной инфекции. О необходимости начала кампании заявил президент РФ Владимир Путин 13 января. Кроме того, глава государства отметил, что российская вакцина от коронавируса является лучшей в мире, что показывает практика.

По словам Голиковой, около 20 млн россиян смогут сделать прививку против коронавируса в I квартале текущего года.

В рамках вакцинации гражданам предлагают сделать прививку от COVID-19 вакциной «Спутник V». Она разработана центром имени Гамалеи и стала первой в мире и в России вакциной от коронавируса. Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев коронавируса эффективность составила 100%.

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