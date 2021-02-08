Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Финляндия и США отработают дозаправку истребителей у границ России
Экономика
Стоимость биткоина превысила $43 тыс. и установила новый исторический максимум
Экономика
Минэнерго предложило приватизировать газораспределительные и газопотребляющие объекты
Мир
В ЕС назвали эффективными действующие санкции против России
Мир
Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Албании
Мир
США возобновят взаимодействие с Советом ООН по правам человека
Общество
Казань официально стала гастрономической столицей России
Общество
Минприроды РФ разработало методики расчета нанесенного атмосферному воздуху вреда
Общество
Путин поручил разобраться с зарплатами ученых в российских регионах
Сюжет:

Голикова оценила ситуацию с COVID-19 в России

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, фиксируется снижение темпов прироста числа новых случаев COVID-19. Об этом в понедельник, 8 февраля, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Последняя очередь: как больницы прощаются с коронавирусом
Улучшение эпидемиологической ситуации в России позволило вернуть в обычный режим работы десятки медучреждений

«Сегодня мы можем сказать, что в стране с распространением новой коронавирусной инфекции ситуация стабилизируется», — сказала она на брифинге.

Голикова уточнила, что за прошедшую неделю темп прироста новых случаев коронавируса снизился с 0,52% до 0,45%. На сегодняшний день отмечается дальнейшее снижение и этот показатель составляет 0,4%.

По словам вице-премьера, в стадии стабильного снижения по COVID-19 находятся 29 регионов, в стадии стабилизации — 54 региона, нестабильная ситуация отмечается только в Костромской и Псковской областях. Голикова выразила надежду, что и в этих двух регионах ситуация стабилизируется.

Она отметила, что суточный показать заболеваемости коронавирусной инфекцией по регионам различается.

«В два и более раз выше среднего по России показатель превышен в Республиках Карелия, Калмыкия, в Санкт-Петербурге», — уточнила Голикова. Минимальные уровни, по ее словам, зафиксированы в Татарстане, Чечне, Дагестане, Ненецком автономном округе и Краснодарском крае.

5 февраля глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что коронавирус в стране начал отступать, а число заболевших COVID-19, находящихся под наблюдением, сократилось почти на треть. В конце января глава ведомства подчеркнул, что февраль и март могут стать переломными в борьбе с коронавирусом в стране.

С 18 января в России началась масштабная вакцинация населения от COVID-19. О необходимости этого заявил президент страны Владимир Путин. Граждан прививают препаратом «Спутник V», разработанным Центром имени Гамалеи, — первой зарегистрированной в мире и в РФ вакциной от коронавируса.

В России за минувшие сутки выявлено 15 916 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего с начала распространения COVID-19 выявлено 9 983 197 случаев инфекции. За весь период зафиксировано 77 068 смертей, выздоровели 3 472 091 человек.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021