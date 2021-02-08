Голикова оценила ситуацию с COVID-19 в России

Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, фиксируется снижение темпов прироста числа новых случаев COVID-19. Об этом в понедельник, 8 февраля, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Сегодня мы можем сказать, что в стране с распространением новой коронавирусной инфекции ситуация стабилизируется», — сказала она на брифинге.

Голикова уточнила, что за прошедшую неделю темп прироста новых случаев коронавируса снизился с 0,52% до 0,45%. На сегодняшний день отмечается дальнейшее снижение и этот показатель составляет 0,4%.

По словам вице-премьера, в стадии стабильного снижения по COVID-19 находятся 29 регионов, в стадии стабилизации — 54 региона, нестабильная ситуация отмечается только в Костромской и Псковской областях. Голикова выразила надежду, что и в этих двух регионах ситуация стабилизируется.

Она отметила, что суточный показать заболеваемости коронавирусной инфекцией по регионам различается.

«В два и более раз выше среднего по России показатель превышен в Республиках Карелия, Калмыкия, в Санкт-Петербурге», — уточнила Голикова. Минимальные уровни, по ее словам, зафиксированы в Татарстане, Чечне, Дагестане, Ненецком автономном округе и Краснодарском крае.

5 февраля глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что коронавирус в стране начал отступать, а число заболевших COVID-19, находящихся под наблюдением, сократилось почти на треть. В конце января глава ведомства подчеркнул, что февраль и март могут стать переломными в борьбе с коронавирусом в стране.

С 18 января в России началась масштабная вакцинация населения от COVID-19. О необходимости этого заявил президент страны Владимир Путин. Граждан прививают препаратом «Спутник V», разработанным Центром имени Гамалеи, — первой зарегистрированной в мире и в РФ вакциной от коронавируса.

В России за минувшие сутки выявлено 15 916 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего с начала распространения COVID-19 выявлено 9 983 197 случаев инфекции. За весь период зафиксировано 77 068 смертей, выздоровели 3 472 091 человек.

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