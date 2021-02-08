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В России за сутки зафиксировали 15 916 новых случаев коронавируса

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В России за последние 24 часа выявлено 15 916 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 8 февраля, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

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Новые случаи заболевания были зафиксированы в 85 регионах страны. Больше всего положительных тестов на наличие инфекции за минувшие сутки было сдано в Москве (1728), Санкт-Петербурге (1551) и Московской области (912).

Число летальных случаев за 24 часа составило 407, выздоровели после инфекции 15 881 пациент.

Всего в стране с начала распространения COVID-19 выявлено 9 983 197 случаев инфекции. За весь период зафиксировано 77 068 смертей. Излечились 3 472 091 человек.

Ранее в этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что россияне смогут встретить август «с открытым забралом», так как к этому времени иммунитет к заболеванию как естественным, так и искусственным путем должен сформироваться примерно у 60% населения.

5 февраля глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что коронавирус в стране начал отступать, а число заболевших COVID-19, находящихся под наблюдением, сократилось почти на треть. В конце января глава ведомства подчеркнул, что февраль и март могут стать переломными в борьбе с коронавирусом в стране.

С 18 января в России началась масштабная вакцинация населения от COVID-19. О необходимости этого заявил президент страны Владимир Путин. Граждан прививают препаратом «Спутник V», разработанным Центром имени Гамалеи, — первой зарегистрированной в мире и в РФ вакциной от коронавируса.

Согласно опубликованным в феврале авторитетным медицинским журналом The Lancet результатам третьей фазы клинических испытаний этой вакцины, эффективность препарата составила 91,6% после анализа данных свыше 19 тыс. добровольцев. При этом показатель среди группы добровольцев старше 60 лет составил 91,8%.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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