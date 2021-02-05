Мурашко заявил об отступлении коронавируса в России

Коронавирус в России отступает, а количество пациентов с COVID-19, находящихся под наблюдением, сократилось почти на треть. Об этом в пятницу, 5 февраля, заявил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.

«Мы видим, что действительно коронавирусная инфекция отступает и количество пациентов, находящихся под наблюдением, за последние три недели снизилось в общей сложности более чем на 30%», ― сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

При этом глава Минздрава РФ отметил, что в настоящее время под медицинским наблюдением всё еще находится около 800 тыс. человек.

В конце января Мурашко подчеркнул, что февраль и март могут стать переломными в борьбе с коронавирусом в стране. Он добавил, что в указанный период пандемия начнет отступать.

28 января президент России Владимир Путин заявил, что пандемия коронавируса постепенно отступает, однако расслабляться еще рано.

Российский лидер указал, что число заболевших постепенно сокращается, а уровень заболеваемости в стране составляет 12 человек на 100 тыс. населения. Этот показатель, подчеркнул глава государства, в четыре раза ниже, чем во многих европейских странах.

С 18 января в России началась масштабная вакцинация населения от COVID-19. О необходимости этого заявил президент России. Кроме того, президент выразил мнение, что российская вакцина от коронавируса является лучшей в мире, что сейчас показывает практика. Граждан прививают препаратом «Спутник V». Он разработан Центром имени Гамалеи. Эта вакцина от коронавируса стала первой зарегистрированной в мире и в России. Авторитетный медицинский журнал The Lancet 2 февраля опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний «Спутника V». Отмечалось, что эффективность препарата составила 91,6% после анализа данных 19 866 добровольцев. При этом показатель среди группы добровольцев старше 60 лет составил 91,8%.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря 2019 года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным в России выявлено 3 934 606 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 75 732 летальных исхода, выздоровели 3 413 495 человек.

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