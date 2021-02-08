Песков заявил о шансе россиян встретить август «с открытым забралом»

Темпы формирования иммунитета к COVID-19 могут позволить встретить август «с открытым забралом». Об этом 8 февраля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков напомнил, что по расчетам иммунологов, необходимо, чтобы иммунитет появился примерно у 60% населения, как естественным, так и искусственным путем, пишет ТАСС. По его мнению, этого показателя можно достичь к середине лета.

«Я думаю, что к середине лета. То есть август уже будет, что называется, с открытым забралом», — сказал Песков.

Он также отметил успехи Израиля в вопросах вакцинации населения. Кроме того, увеличиваются темпы вакцинации в России и в США.

С 18 января в России началась масштабная вакцинация населения от COVID-19. О необходимости этого заявил президент России Владимир Путин. Кроме того, глава государства выразил мнение, что российская вакцина от коронавируса является лучшей в мире, что сейчас показывает практика. Граждан прививают препаратом «Спутник V». Он разработан Центром имени Гамалеи. Эта вакцина от коронавируса стала первой зарегистрированной в мире и в России. Авторитетный медицинский журнал The Lancet 2 февраля опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний «Спутника V». Отмечалось, что эффективность препарата составила 91,6% после анализа данных 19 866 добровольцев. При этом показатель среди группы добровольцев старше 60 лет составил 91,8%.

6 февраля эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян отметил, что в марте в столице ожидается снижение ежедневного прироста заболевших коронавирусной инфекцией до 600 человек. По его словам , в других российских регионах также ожидается снижение темпов распространения вируса.