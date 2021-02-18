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В России за сутки выявили 13 447 случаев COVID-19

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За минувшие сутки в России зафиксировали 13 447 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом в четверг, 18 февраля, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

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«За последние сутки в России выявлено 13 447 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 11,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 480 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 18 730 человек», — говорится в сообщении.

Наибольшее число случаев COVID-19 за последние 24 часа зарегистрировано в Москве (1950), Санкт-Петербурге (1094) и Московской области (577).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 125 598 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 81 926 летальных исходов, выздоровели 3 661 312 человек.

16 февраля представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович заявила, что пока трудно назвать сроки окончания пандемии COVID-19. По ее словам, говорить об этом можно, когда число заболевших одновременно во всех регионах мира должно упасть ниже эпидемиологического порога.

На прошлой неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что, несмотря на стабилизацию ситуации с коронавирусом в РФ, носить маски по-прежнему нужно.

В начале февраля вице-премьер России Татьяна Голикова сообщала, что ограничительные меры, введенные на фоне пандемии коронавируса, будут сохраняться в стране до формирования у населения коллективного иммунитета. Также она отмечала, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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