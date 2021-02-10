Попова напомнила об обязательном соблюдении масочного режима

Несмотря на стабилизацию ситуации с коронавирусом, носить маски по-прежнему необходимо, это требование не отменяется. Об этом заявила 10 февраля в эфире телеканала «Россия 1» глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Сегодня можно говорить о стабилизации ситуации только при условии неукоснительного соблюдения всех уже обязательных мер. Нужно носить маски, это требование не отменяется и пока не будет отменено — вот в сегодняшнем периоде это так», — сказала она.

Также Попова отметила, что в России ежедневно регистрируется свыше 10 тыс. новых случаев COVID-19.

Ранее в этот же день пресс-секретарь президента России прокомментировал отмену обязательного ношения масок в ряде регионов страны. По словам представителя Кремля, региональные власти, принимая решение об отмене масочного режима, исходят из положения дел на местах.

8 февраля вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что ограничительные меры, введенные на фоне пандемии коронавируса, будут сохраняться в РФ до формирования у населения коллективного иммунитета, то есть пока не вакцинируется 68,6 млн человек. Она добавила, что до достижения этих показателей россиянам необходимо соблюдать все введенные ограничения.

5 февраля глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что коронавирус в стране начал отступать, а число заболевших COVID-19, находящихся под наблюдением, сократилось почти на треть.

За минувшее сутки в 85 регионах России зарегистрировано 14 494 новых случая COVID-19. Всего в стране с начала распространения инфекции было зафиксировано 4 012 710 случаев COVID-19. Кроме того, за весь период зарегистрировано 78 134 летальных исхода, выздоровел 3 516 461 пациент.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.