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Попова оценила ежесуточный прирост заболеваемости COVID-19 в России

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В России каждый день регистрируется более 10 тыс. новых случаев коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в среду, 10 февраля.

«Каждый день мы регистрируем более 10 тыс. новых случаев, это много», — сказала она в эфире телеканала «Россия 1».

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По словам Поповой, на сегодняшний день можно говорить о стабилизации ситуации только при условии «неукоснительного соблюдения всех обязательных мер».

Ранее, 8 февраля, вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, фиксируется снижение темпов прироста числа новых случаев COVID-19.

Она уточнила, что за прошедшую неделю темп прироста новых случаев коронавируса снизился с 0,52 до 0,45%.

5 февраля глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что коронавирус в стране начал отступать, а число заболевших COVID-19, находящихся под наблюдением, сократилось почти на треть.

За минувшее сутки в 85 регионах России зарегистрировано 14 494 новых случая COVID-19. Всего в стране с начала распространения инфекции было зафиксировано 4 012 710 случаев COVID-19. Кроме того, за весь период зарегистрировано 78 134 летальных исхода, выздоровел 3 516 461 пациент.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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