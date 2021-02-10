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В России за сутки зафиксировано 14 494 новых случаев коронавируса

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За минувшее сутки в 85 регионах России зарегистрировано 14 494 новых случая COVID-19. Об этом в среду, 10 февраля, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

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Наибольшее число положительных тестов на наличие инфекции за последние 24 часа было сдано в Москве (1441), Санкт-Петербурге (1169) и Подмосковье (650).

Число летальных исходов за сутки составило 536, вылечились 22 575 человек.

Всего в стране с начала распространения инфекции было зафиксировано 4 012 710 случаев COVID-19. Кроме того, за весь период зарегистрировано 78 134 летальных исхода, выздоровели 3 516 461 пациент.

8 февраля вице-премьер страны Татьяна Голикова заявила, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, фиксируется снижение темпов прироста числа новых случаев COVID-19.

Она уточнила, что за прошедшую неделю темп прироста новых случаев коронавируса снизился с 0,52 до 0,45%.

5 февраля глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что коронавирус в стране начал отступать, а число заболевших COVID-19, находящихся под наблюдением, сократилось почти на треть.

Ранее в этом же месяце заместитель директора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева заявила, что в 19 российских регионах наблюдается спад заболеваемости. Положительная динамика в том числе наблюдается в Москве. Еще более чем в 60 регионах обстановка с COVID-19 становится более стабильной.

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При этом представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович ранее в феврале призвала россиян не расслабляться и не пренебрегать мерами профилактики COVID-19 на фоне снижения заболеваемости коронавирусом.

С 18 января в России началась масштабная вакцинация населения от COVID-19. О необходимости этого заявил президент страны Владимир Путин. Сделать прививку можно бесплатно препаратом «Спутник V», разработанным Центром имени Гамалеи. Он является первой зарегистрированной в мире и в РФ вакциной от коронавируса. Согласно последним данным исследований, его эффективность составила 91,6%. При этом показатель среди группы добровольцев старше 60 лет составил 91,8%.

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