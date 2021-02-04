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ВОЗ призвала россиян не расслабляться на фоне спада случаев COVID-19

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Россиянам не стоит расслабляться и пренебрегать мерами профилактики COVID-19 на фоне снижения заболеваемости коронавирусом. Об этом 3 февраля заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

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«Когда начинается спад случаев, очень важно, чтобы делалась оценка рисков. <…> Россия большая, так что невозможно сказать, что везде будет одинаково. Тренд очень хороший, но нужно быть и далее осторожным. И если что-то поменяется, то сразу применять меры. Должна быть гибкая система», — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».

Вуйнович подчеркнула, что меры профилактики — масочный режим, проветривание, гигиена — должны соблюдать подавляющее большинство людей. В данной ситуации важно снизить число зараженных практически до нуля и быть очень осторожным.

«Но и при этом уровне не надо расслабляться», — добавила Вуйнович.

Ранее в среду заместитель директора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева заявила, что в 19 российских регионах наблюдается спад заболеваемости, среди них находится Москва. Еще более чем в 60 регионах обстановка с COVID-19 становится более стабильной.

Специалист также выразила надежду, что коронавирус проявит характерную для всех респираторных инфекций сезонность, и заболеваемость в летний период станет минимальной. При этом обстановка в стране, по словам Плоскиревой, во многом будет зависеть от ответственности граждан и темпов вакцинации.

По последним данным Минздрава, в России выявлено 3 901 204 случая инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2. 3 365 367 пациентов уже выздоровели. Зафиксировано 74 684 смерти пациентов с диагностированным заболеванием COVID-19.

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